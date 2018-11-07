Gönüllüler Damla Projesiyle buluştu

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Damla Projesi" değerlendirme toplantısına katıldı.

Diyarbakır'da uygulamaya konulan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nce 2014 yılından bu yana yürütülen ‘Damla Projesi' gönüllü gençlerin herhangi bir maddi karşılık beklemeden, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve genel olarak toplumun yararına olduğu değerlendirilen sosyal faaliyetleri kapsayan toplantı düzenledi. Toplantıya Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal katıldı. ‘Damla Projesinde' lise ziyaretleri, huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ziyareti, sevgi evi ve çocuk evleri ziyaretleri, köylerde ve Kur'an kurslarında çocuklarla çeşitli aktiviteler ve köy halkı ile bir araya gelme, kimsesiz ya da yalnız yaşayan yaşlıların ev ve bahçe temizliklerinin yapılması, kuş yemliği yapma etkinliği, mezarlık, şehitlik ziyareti ve çevre temizliği, köy okulu duvarlarına resim çizme ve dezavantajlı ailelerin ziyaretleri, kurum ziyaretleri gibi gönüllülük faaliyetler 45 kadın gönüllü genç ile birlikte gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bir taraftan ‘Damla Projesi' ile katılımcı gençlerin kişisel gelişimlerine ve merhamet duygularının gelişimine katkı sağlamanın yanında farklı kültürlerin kaynaşması ve gönüllülük çalışmalarıyla toplumdaki farkındalığı artırarak, son dönemlerde unutulmaya yüz tutan bazı insani ve manevi değerleri tekrardan su yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Gençlere başta spor, zaman yönetimi, tertip ve düzen, kişi haklarına riayet gibi bir takım alışkanlıklar edinmelerine katkı sunuyor.