Görme engelli futbolcular bir ilki başardı

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nün 2017 yılında kurduğu futsal takımı 3. Lig'den başladığı müsabakalarda her sezon şampiyon olup üst üste lig atlayarak 1. Lig'e yükseldi. Görme Engelliler tarihinde bir ilki başaran futbolcuların şimdiki hedefi 1. Lig'de şampiyon olmak.

Diyarbakır'da 2016 yılında kurulan ve birçok branşta sporcu yetiştiren Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nün kurduğu futsal takımı 2017 yılında Görme Engelliler Spor Federasyonu Futsal 3. Ligi'yle müsabakalara başladı. Yapılan karşılaşmalarda hiç gol yemeyen futsal takımı 2. Lig'e yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Afyonkarahisar'da düzenlenen 2. Lig 1. Devre müsabakalarını tek yenilgi alarak 2. sırada tamamlayan takım geçtiğimiz günlerde düzenlenen 2. devre karşılaşmalarında bütün rakiplerini yenip şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Görme engelli futbolcular bu başarıyla üst üste lig atlayarak 1. Lig'e yükselen ilk takım oldu. Birçoğu milli takıma çağrılan futbolcuların amacı 1. Lig'de şampiyon olmak.

“Birinci ligde de iddialıyız”

Kulüp Başkanı Mehmet Emin Erdoğan, 1. Lig'de de iddialı olduklarını belirterek, “Kulübümüz 2016 yılında resmi olarak faaliyetlerine başladı ve 2017 yılında şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldi. 1. Lig'e 2. devrede yaptığımız maçlarda bütün takımları yenerek şampiyon olarak çıktık. 1. Lig'de de iddialıyız. 2 sporcumuz milli takımdan davet aldı. Yeni bir liste daha açıklanacak. Oradan da 3 kişi beklentimiz var. Toplamda 5 futbolcumuzu nasip olursa göndereceğiz” dedi.

“Görme engelliler tarihinde bir ilk”

Kulüp antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Yusuf Tekdemir, 9 yıldır görme engelli camiasının içerisinde olduğunu ve bu başarıyla görme engelliler tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu 9 yıl içerisinde sayısız başarılar elde ettik. 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 37 puanla grubu lider bitirerek 1. Lig'e yükseldik. Toplamda 68 gol attık. 16 gol yedik. İnşallah seneye de aynı şekilde 1. Lig'de şampiyon olup ilimizi güzel bir şekilde temsil ederiz. Benim bildiğim kadarıyla görme engelliler tarihinde bir ilk. Sporcularımız milli takıma çağrıldı. Milli takımda da görev yapmak istiyorum. 9 yıldır gönüllü olarak çalışıyorum. Çınar ilçesinde öğretmenlik yapıyorum. Milli Eğitim Bakanımız'dan ricam imkanlar dahilinde Diyarbakır'da görme engelliler okulunda çalışmak istiyorum” diye konuştu.

“Başarımızın sırrı samimiyet”

Futsal takımı futbolcusu Erkan Düzün, spor öncesi bir şey yapamadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Az görüyorsun, okul okuyamazsın, spor yapamazsın gibi durumlar söz konusuydu. Kulüple tanıştıktan sonra hem eğitim alanında hem de spor alanında bayağı bir yol kat ettik. İstediğimiz yerlere şu an gidebiliyoruz. Bu derece ile yurt dışına gitme imkanları doğdu. Başarımızın sırrı öncelikle samimiyet sonra çalışma. Yusuf hocamızın bize harcadığı emekler ve ortaya koyduğu samimiyetten sonra bu şekil bir başarı ortaya çıktı. Hem sosyal hem de diğer alanlarda gelişebileceğimizi bildiğimiz için biz de elimizden geleni ortaya koyduk. Bundan sonraki hedefimiz öncelikle 1. Lig'de şampiyon olmak. Daha sonra Avrupa'da, olimpiyatlarda ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmek. Orada İstiklal Marşımızı okutmak. Bizden sonra yetişecek nesilleri de bu konuma getirmek.”