Görme engelliler iftarda buluştu

Dicle Görme Engelliler Derneği Başkanı Abdülmecit Yılmaz ile Liv Suit Oteli’nin ortak organizasyonuyla düzenlenen İftar yemeğine 95 görme engelli ve aileleri ile bazı STK’ların başkan ve yöneticileri, basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında, daha sonra dualar okundu. Ardından kısa bir konuşma yapan Dicle Görme Engelliler Dernek Başkanı Abdülmecit Yılmaz, önümüze engeller çıkarılmazsa, çok daha büyük projeleri gerçekleştirebileceğini belirtti. Yılmaz, “Ayrıca bu tür İslami vecibeler, manevi duygularımızı zirveye çıkardığı gibi engelli kardeşlerimizle ve toplumdaki kaynaşmayı sağlamaktadır. Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, içinde bulunduğumuz bu ulvi günlerin, manevi bir ganimet olarak görmeli ve son derece iyi değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Etkinliğimize ev sahipliği yapan, bizleri son derece iyi ağırlayarak, geleneksel misafirperverliğimizin en veciz örneklerinden birini sergileyen Liv Suit Oteli işletmecisi Ferman Zaman ve onun şahsında bütün personeline, Derneğimiz ve tüm görme engelli arkadaşlarım adına teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra, ulaşım konusunda büyük bir teveccüh göstererek, İftar yemeğine gelişimiz ve sonrasında evlerimize dönüşümüzü organize eden Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya saygılarımızı iletiyoruz. Başkan, göreve geldiği ilk günden bu yana, engelli kardeşlerimizin sorunlarına gösterdiği hassasiyetle, haklı olarak gönüllerimizde taht kurdu. Bizler halimizden memnunuz. Eğer bizlere yeterli olanaklar tanınır ve önümüze engeller çıkarılmazsa, çok daha büyük projeleri gerçekleştirebiliriz. Ancak takdir edersiniz ki, imkanlarımız kısıtlı” dedi.

Otel İşletmecisi Ferman Zaman, böylesi mübarek bir zaman diliminde, iftar yemeğine ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurguladı. Zaman, “Yüce Rabbim’e şükürler olsun ki, bizlere 11 ayın sultanı Ramazan ayında engelli kardeşlerimiz ve muhterem aileleriyle beraber iftar açma şansını nasip buyurdu. Dernek Başkanımız Abdülmecit Yılmaz böyle bir teklif geldiğinde, açıkçası duygulandım. Otelimizin böylesi hayırlı bir aktiviteye ev sahipliği yapacak olması, bütün çalışanlarımızı bir hayli mutlu etti. Her şeyin paradan ibaret değil. Kardeşlerimiz ve ailelerini mutlu görmek, bizim için tarifi imkansız bir zenginlik kaynağıdır. Onlara ve ailelerine kapımız her zaman açıktır. Başımızın üstünde yerleri var. Bütün engelli kardeşlerimiz, hepsi bizim için birer değerdir. Allah’ın izni ile, böylesi manevi ve kutsi bir gecede, iftar sofrasında bir araya gelebilmek ve böylesi anlamlı buluşmaları sık sık yapmak, en büyük hedefimiz. Cenab-ı Allah, cümlemizin oruçlarını kabul ve makbul eylesin. Bizim için en önemli kazanım, alacağımız hayır dualarıdır” diye konuştu.