Görüntüler yanılttı, Yusuf hala kayıp

Görüntülerdeki kişinin Yusuf olmadığını kesin bir şekilde ortaya koyan aile, arama çalışmaların tekrardan başlatılmasını istedi.

Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü Mahallesi’nde çobanlık yapan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz, 1 Temmuz’da sabahın erken saatlerinde hayvan otlatmak için evden çıkmış, Yusuf’tan bu tarihten itibaren haber alınamamıştı. Yapılan arama çalışmalarının ardından Yusuf’un geçtiğimiz gün İstanbul’da görüldüğü belirtilmiş, aileye gönderilen görüntülerdeki kişinin oğulları olup olmadığının yetkililere bildirilmesi istenmişti. Görüntüleri izleyen aile, yüzünün net olmamasına rağmen hal ve hareketleri ile yürüyüşün Yusuf’u andırdığını belirterek, görüntülerdeki kişinin oğulları olabileceğini belirtmişti. Yusuf’un İstanbul’da canlı olabileceğini düşünen aile, bugün kendilerine iletilen ikinci net fotoğrafla yıkıldı. Yusuf’un ailesi, görüntülerdeki kişinin kesin olarak Yusuf olmadığına kanaat getirdi.

Aile arama çalışmalarının başlatılmasını istiyor

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yusuf’un babası Mehmet Şah Yılmaz, ilkin gönderilen görüntülerin kendilerini çok fazla yanılttığını söyledi. Baba Yılmaz, “Biz görüntülerdeki kişinin o olduğunu düşündük ama bugün yeni biri fotoğraf geldi ve kesin olarak Yusuf’un olmadığına karara verdik. Fotoğraf ve görüntü aynı kişiye ait ama bu kişi bizim Yusuf’umuz değil. Aramalar durdu, İstanbul’a kilitlendi herkes. İstanbul’da veya burada olup olmadığımızı bilmiyoruz. Bizim ricamız, herkes devreye girsin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyoruz, arama çalışmalarına tekrar başlansın. Çocuk yok ortada, kayboldu. Ortadan nasıl kayboldu onu bilemiyoruz. Biz İstanbul’daki görüntüyü gördük ve çok sevindik, ama sevincimiz kursağımızda kaldı. Çok üzgünüz, arama çalışmalarına tekrar başlansın, çocuğumu istiyorum” dedi.

“Kaçırılmış olabilir, komşum dahil herkesten şüpheleniyorum”

Yusuf’un ağabeyi Bünyamin Yılmaz ise, ilk görüntülerde hal ve hareketlerin, yürüyüşün Yusuf’u andırdığını söyledi. Ağabey Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yüzünden şüpheliydik zaten, bugün gelen görüntülerde yüzü net göründü onun olmadığına kesin bir şekilde kanaat getirdik. Resimlerde net bir şekilde görülüyor. Bugün bizim için hayal kırıklığı oldu. Bugünden itibaren arama çalışmalarının aralıksız devam etmesini istiyorum. Tüm yetkililere sesleniyorum, sesimizi duysunlar, ellerinden gelen her şeyi yapsınlar. Çaresiz, perişan durumdayız. Kaçırılmış olma ihtimali var. Husumetlimiz yok, düşmanımız yok ama, kim kaçırdıysa kardeşimi bıraksınlar. Perişan haldeyiz. Yanı başımızda, gözümüzün önünde de olabilir. Her yere bakılmasını istiyoruz, köye, ahırlara, televizyonlarda gördük çocukları öldürenlerin kapı komşusu olduğu ortaya çıktı. Ben burada herkesten şüpheleniyorum, ailemden kapı komşumdan herkesten şüpheleniyorum ve çalışmaların bir an önce başlatılmasını istiyorum. Devletimiz elinden geleni yapsın.”