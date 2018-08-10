Gri listede aranan terörist öldürüldü

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonla 2 Ağustos’ta Lice ilçesi Duru köyü Bekirhan mezrasında bir grup teröristle çıkan çatışmada 2 terörist silahları ile birlikte ölü ele geçirilmişti. Teröristlerin yapılan incelemesinde kimlikleri tespit edildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Lice ilçesi Duru köyü Bekirhan mezrası mülki sınırlarında icra edilen operasyon esnasında bir grup teröristle sağlanan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen 2 BTÖ mensubundan 1’inin İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan; Kocaköy ilçesi Çaytepe köyünde 24 Mayıs 2017 tarihinde EYP patlatılması sonucu 1 personelin yaralanması, Lice ilçesi Gökçe köyü mücavirinde 31 Mayıs 2017 tarihinde, Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özen, Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Sarı’nın şehit edilmesi, Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlığına 10 Eylül 2017 tarihinde bombalı araçla saldırı, Hani ilçesi Topçular köyü yolunda 19 Mart 2018 tarihinde, Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opcin’in şehit edilmesi, Hani ilçesi ile Lice ilçesi arasında bulunan karayolunun mayın EYP aramasını icra eden birliklere 09 Mayıs 2018 tarihinde silahlı saldırı, olaylarının faili olan sözde Zara alan sorumlusu Şahin Zaza kod Ahmet Dorak olduğu, diğer BTÖ mensubunun ise İran uyruklu Azat Zagros kod Necip Deleyimilan isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Terör örgütüne büyük darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının İHA tarafından tespit edildikten sonra yaklaşık 9 gün süren teknik takibinin ardından kıstırılan bir grup teröristle çatışma çıkmıştı. Çatışmada örgütün sözde Zara alan sorumlusu olan, bir çok eyleme karışan Şahin Zaza kod isimli Ahmet Dorak’ın ölü olarak ele geçirilmesi ile terör örgütüne büyük darbe vuruldu.