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06 Temmuz 2018 14:09

Güllük Göleti üreticiye ekonomik kazanç sağlayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, yerel üreticiyi desteklemek için Kulp Güllük Mahallesinde inşa ettiği hayvan içme suyu göletinin faaliyete geçmesiyle birlikte çiftçiler, yıllık 25 bin kilogram et ve 41 bin litre süt kaybının önüne geçerek 1 milyon TL kazanç elde edecek.

Güllük Göleti üreticiye ekonomik kazanç sağlayacak

06 Temmuz 2018 14:09


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’nın, yerel üreticiyi desteklemek için Kulp Güllük Mahallesi’nde inşa etti hayvan içme suyu göletinde çalışmalar devam ediyor. Haziran’da başlayan gölet çalışmalarının Ağustos ayı içinde tamamlanması bekleniyor. Kulp Güllü hayvan içme suyu göleti 11 metre yüksekliğinde olup 110 bin metreküp suyu depolayacak.



Üretici yıllık 1 milyon TL kazanç elde edecek


Yakın zamanda hizmete girecek olan hayvan içme suyu gölettinden bin 750 büyük ve 20 bin küçükbaş olmak üzere toplam 21 bin 750 hayvan faydalanacak. Daha önce alanda sulama göleti bulunmadığından dolayı büyük ve küçükbaş hayvanlar, su kaynaklarına ulaşmak için fazladan enerji sarf ediyordu, enerji sarfiyatı et ile süt kaybına neden oluyordu. Göletin tamamlanıp hizmete girmesiyle birlikte üretici yıllık 25 bin kilogram et ve 41 bin litre süt kaybının önüne geçerek 1 milyon TL kazanç elde edecek.



5 gölette bakım ve onarım çalışması yürütüldü


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,2018 yılı içinde 1 göletin yapımını tamamlarken 5 gölette ise bakım ve onarım çalışmaları yürüttü. Çınar Ovabağ tarımsal, Tekkaynak, Karalar hayvan içme suyu, Ergani Çakartaşı hayvan içme suyu, Sur ilçesi Sarılar‘da tarımsal ve hayvan içme suyu göletlerinde bakım ile onarım çalışmalarını tamamladı.


Bakım ve onarım çalışmaları dışında manda yetiştiriciliği için Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Sur ilçesi Karacaören Mahallesinde çamur havuzu inşa etti.




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