Güneş panelinde gelecek gördü memleketine yatırım yaptı

Diyarbakırlı iş adamı Salih Açığ, Diyarbakır’da bir ilki gerçekleştirerek robotik teknoloji ile güneş paneli üretimi fabrikası kuruldu. Organize Sanayi Bölgesinin İkinci Etabında foto voltaik güneş paneli üretecek Sternlicht Energie İnşaat Çevre Makine Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 10 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Fabrika, 2 bin 500 metrekaresi kapalı toplam 19 bin 300 metrekare alanda üretim yapacak.

“Diyarbakır’a büyük katkı sunacak”

Diyarbakırlı işadamları, ürün ve hizmetlerini tanımak amacıyla fabrikayı ziyaret etti. Fabrika ile ilgili işadamlarına bilgi veren Salih Açığ, üretilen panellerin kullanım alanlarının, güneş enerji santralleri, çatı uygulamaları ve tarımsal sulama alanları olduğunu belirtti. Hedefleri öncelikle kendi bölgesinde pazar oluşturmak, ardından Türkiye, AB ve Ortadoğu pazarında söz sahibi olmak olduğunu ifade eden Açığ, “Böyle bir tesisi Diyarbakır’a kazandırdığımız için de çok mutluyuz. Bu coğrafyaya çok önemsediğimiz, yurtdışına çıkıp tecrübe ve bilgi birikim edinen ekip oluşturduk. Üç yıllık bir çalışma neticesinde bu tesisi burada inşa ettik. Bu önemli tesisin Diyarbakır’a ve bölgeye büyük bir sinerji ve büyük bir katkı sunacağının bilincindeyiz” dedi.

“Bölge yalnızca teşviklerle kalkınmıyor”

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ise, fabrikayı gezmekten büyük keyif aldıklarını belirtti. Bölgenin yalnızca çıkarılan teşviklerle kalkınmadığını zaman içerisinde öğrendiklerini anlatan Kaya, “Bu tür yatırımların en önemli avantajı şu, yapı bir güç birliği anonim şirketidir, yani insanların akıllarını ve sermayelerini birleştirdikleri bir yapıdır. Bugüne kadar yapılan bazı başarısız güç birliklerinin hepsinin altını aradığınız zaman, ya sermaye noksanlığı ya da aklı doğru kullanmamaktan kaynaklandığını görmekteyiz. Burada hem teknolojiyi öne çıkaran hem de sermayeyi doğru buluşturan yatırımın bu bölge için ne kadar önemli olduğunu bu yatırımla gördük” diye konuştu.

Güçbirliği ve teknoloji barındıran yatırımlara ihtiyaç olduğunu anlatan Kaya, şunları kaydetti:

“Son 100 yıldır beyin ve sermaye göçü yaşayan bir bölgeden bahsediyoruz. Yani yaşanan gelişmeler yoğun bir göçün oluşmasına sebep oldu. Bugün bu yaşanan göçteki insanlara ulaşmak onların akıllarını, sermayelerini birleştirerek bölgeye getirmek tek başına teşviklerden çok daha önemli, çok daha değerlidir. Onun için biz de Diyarbakır’daki gerek Ticaret ve Sanayi Odası gerekse diğer sivil toplum kuruluşları olarak güç birlikleri oluşturmayı önümüze koyduk. Önümüze koyduğumuz önemli hedeflerden biri budur. Tabi ki tek başına bu yeterli midir, yeterli değil ve bugün de burada görüyoruz. Eğer bir kente yatırım yapıyorsanız, o kentin dinamiklerini sizle beraber sizlere katkı koyması olmazsa olmazlardan biridir. Dönüp baktığın zaman bugün Diyarbakır’da bir Dicle Üniversitesi var, aslında bu fabrikada elektrik mühendislerinin, öğrencilerin eksik olmaması gerekirken temsilcisini göremiyoruz. Şimdi bir kente yatırımcı gelecek Almanya’dan emeğini sermayesini getirecek, buranın üniversitesi o fabrikayı ziyaret etmeyecek. Bu akılın değişmesi lazım.”