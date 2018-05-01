Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, ticaretin ve zenginliğin yolunun huzurdan geçtiğini vurgulayarak, “Diyarbakır’ın uzun zamandır özlediği huzur ortamını yakaladığını memnuniyetle gördük. İnşallah devletimizin desteğiyle bu huzur ortamı kalıcı hale gelecek. OSBÜK olarak biz de devletimizin destekleriyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki OSB’lerimizi, yani üretimi güçlendirerek bölgede yeni bir kalkınma hikayesi yazılmasına destek vereceğiz” dedi.

Diyarbakır’daki OSBÜK Güneydoğu Anadolu Bölge İstişare Toplantısına Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Veysel Yayan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak’taki 27 OSB’nin temsilcisi katıldı.

"OSB’ler bir milyon kişiye iş oluyor, aş oluyor"

Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’nin artık küçük dalgalanmalarda savrulan ülke olmaktan kurtulduğunu, dünya ile birlikte düşünen, sanayide rekabet gücünü artırmak için sürekli çalışan bir ülke haline geldiğini ifade ederek, “Rekabet gücümüzü daha da geliştirebilmek için bölgelerimizin yatırım ve üretim kapasitesini de sürekli olarak artırmak durumunda olduğumuzu başta devletimiz olmak üzere, hepimiz biliyoruz. Biliyoruz ki, ülkemizin dört bir tarafını üretimin sembolü OSB’lerle donatmışız. Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki 10 ilimizden 9’unda OSB var. Bu 9 ilimizde 27 organize sanayi bölgemiz bulunuyor. 27 organize sanayi bölgemizden ise 18’i faal durumda, yani üretimde. Faal OSB’lerimizde 2 bin 285 firma üretim yapıyor, 180 binin üzerinde insana doğrudan istihdam sağlıyor. Yani OSB’lerimiz bu bölgede bir milyona yakın insana dolaylı olarak iş oluyor, aş oluyor” diye konuştu.

"Daha fazla yatırım, daha fazla huzur"

Devletin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yatırım çekmek için her türlü desteği verdiğine de değinen Kütükcü, “Devletimiz burada yeter ki yatırım yapın, biz yanınızdayız diyor. Peki daha fazla yatırım için başka ne lazım? Daha fazla huzur, daha fazla güven lazım. Yatırımcı en çok huzuru ve güveni sever. Çünkü huzurun olduğu yerde zaten ticaret de, üretim de, zenginlik de vardır. Devletimizin bu huzuru sürekli kılmak için çalışmalar yürütüyor. İki gündür Diyarbakır’dayız ve biz de ziyaretlerimizde, burada uzun yıllardır özlenen bir huzur ortamının sağlandığını büyük bir memnuniyetle gördük. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerden sonra bu huzurun kalıcı hale geleceğinden, Türkiye’nin yepyeni bir döneme gireceğinden, bu yeni dönemde de başta Güneydoğu Anadolu Bölgemiz olmak üzere tüm bölgelerimizin yeni kalkınma hamlesi yapacağından hiç şüphe duymuyorum. Yeter ki biz ülke sevdasıyla, birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.

Kütükcü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki OSB’lerin sorunlarına da değinerek, OSB’lere yapılan alt yapı işlerine yönelik hak ediş ödemelerinin hızlandırılması, doğalgaz alt yapısı için OSB’lere kredi desteği sağlanması, OSB’lerde kısmen veya tamamen bedelsiz arsa tahsisi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının hızla yayınlanması gibi konularda destek istedi.

Bakan Yardımcısı Çelik’ten üretim vurgusu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ise, “Bölgemizin ne ihtiyacı varsa, çözümü için buradayız. En iyisini yapmaya hepimiz hazırız” diyerek sözlerine başladı. Konuşmasında üretim vurgusu yapan Çelik, “Biz elbirliğiyle ülkemizin geleceğini inşa edeceğiz. Sanayicilerimiz bizim gözümüzde birer kahraman. Ancak daha fazla çalışıp, daha fazla üretmeliyiz. 80 milyon kardeşiz. Bu birliğimizi, üretimle daha fazla güçlendirmemiz lazım. Artık emekten çok bilgiye dayalı bir döneme giriyoruz. Diyarbakır’da bir tekstil ağırlığı görüyoruz. Burada da tasarımı gündeme alarak, Ar-Ge ve Tasarım merkezlerini gündeme alarak daha ileri teknoloji ürün üretmeliyiz. Üretimi artıran, gücünü artırır, gücünü artıran, özgürlüğünü artırır. Ülkenin doğusu batısı, kuzeyi güneyi üretim kapasitesini artırırsa, ülkemizi müreffeh, kalkınmış ülkelerin en başına oturtma imkanını elde ederiz” ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca, her yerde istihdamla ilgili sorunlar duyduklarını, bu sorunun çözülmesi için de 300 OSB’ye teknik kolej açma çalışmaları yürüttüklerini sözlerine ekledi.

“Dünya çapında başarılı işler yapan bir ülkeyiz

Toplantıya katılan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da, Türkiye’nin geleceğe doğru kararlı bir şekilde yürüdüğünü ifade ederek, “Biz insanlığın ortak değerlerini temsil eden, bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülkeyiz. Dünya çapında başarılı işler yapan bir ülkeyiz. Sanayiciler, iş adamları ise bu başarının kahramanları. Devlet olarak bizler alt yapıyı sağlamak, yatırım ortamını iyileştirmek durumundayız. Bizim temel hedefimiz, ön açmak, hedeflerimize ulaşmak” dedi.

Güzeloğlu, “Diyarbakır’da mevcut OSB’yi genişletmek, ihtisas OSB’ler kurmak, lojistik alt yapıyı geliştirerek büyük geleceği kucaklamak istiyoruz. Kim ne derse desin biz bunları konuşuyoruz. Hedeflerimize de ulaşacağız” diye konuştu.

"Diyarbakır sanayileşmeli"

Diyarbakır OSB Başkan Vekili Abdulkadir Karavil de “Diyarbakır’a iyi sanayiciler getirerek, sanayiyi öğrenmemiz lazım. Geleceği istiyorsak, istihdam istiyorsak daha fazla işbirliği yapmak durumundayız” dedi.

Diyarbakır’ın sanayileşmesi gerektiğine vurgu yapan Karavil, şunları kaydetti:

“Diyarbakır’da özellikle tekstili sanayileştirmeliyiz. Tekstil fabrikalarını daha fazla getirmek için arıtma tesisimizi acilen faaliyete geçirmeliyiz. Bu konuda bakanlığımızdan destek istiyoruz. İstanbul’dan Kahraman Maraş’tan gelen sanayici kardeşlerimiz, buraya yatırım yaptılar. Dolayısıyla bu arıtma tesisini bir an evvel faaliyete alarak, sanayicimizi hayal kırıklığına uğratmamalıyız.”

Karavil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısını Diyarbakır’da organize eden OSBÜK’e de teşekkür etti. Konuşmaların ardından istişare toplantısına geçilerek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki OSB’lerin sorunları, talep ve önerileri masaya yatırıldı.