Güneydoğu Anadolu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak il merkezleri ile ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkulu bir şekilde kutlandı. Terörün yerini huzura bıraktığı Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kutlamalara çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

Diyarbakır

Türkiye Cumhuriyetinin 95. Kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Diyarbakır Valiliği önünde kutlama programı yapıldı.

Diyarbakır Valiliği önünde gerçekleştirilen kutlamalara Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Kutlamalar, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın vatandaşı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları ekipleri ve bandonun sergiledikleri gösterilerle kutlamalar devam etti. Etkinlik alanında vatandaşlara seslenen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Birlik ve beraberlik içerisinde, bin yıldır kardeşlik ikliminde yaşadığımız bu coğrafyada birlik ve beraberliğimizi tehdit eden kardeşliğimize kast edenler karşısında yenilmez ve yıkılmaz bir iman abidesiyiz. Tarihin her döneminde görülmüş ve anlaşılmıştır ki bu büyük devlet ve millet bu imanıyla, kararlılığıyla her türlü tehdidi bertaraf etmiş ve edecektir. Kardeşliğimizi bozmak isteyenler karşısında ve şüphesiz onların iç ve dış ihanet şebekeleri karşısında en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir” dedi.

Halk oyunları, bandonun sergilediği gösterilerin ardından şiirler okunarak, tören geçiti ile etkinlik sona erdi. Tören alanında alçak uçuş yapan helikopterler ise nefesleri kesti.

Mardin

Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 21 Kasım Şehir Stadyumunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törende sporcular Türk bayraklarını dalgalandırarak gösteri yaparken, askerlerin tören geçişi vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Törende Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, jandarma ve emniyet personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Yaman, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın onuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Cumhuriyeti bir miras ve vazgeçilmez bir değer olarak gördüklerini dile getiren Yaman; “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. Yıl dönümünde Cumhuriyet bayramımızı millet olarak büyük bir coşku, mutluluk, onur ve gurur içerisinde kutluyoruz. Cumhuriyet; bir milletin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde etmiş büyük bir zaferin sonucudur. 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi neticesinde; aziz milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de, ülkesini tehdit altında gördüğünde, olağanüstü bir kahramanlık ve vatanseverlikle bu tehdidi bertaraf edeceğini, bağımsızlık ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini, ülkesi için hiç çekinmeden canını verebileceğini, ülkesi ve milletiyle sonsuza kadar bu topraklarda var olacağını tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra da önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, güçlü demokrasisi, güçlü ekonomisi ve güçlü diplomasisi ile yarınlara umutla yürüyecektir. Bu duygularla bizlere Cumhuriyeti armağan eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz kahramanları, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardında halk oyunları ekiplerinin gösterisi, bayrak koşusu ve öğrencilerin Türk bayraklı sportif gösterileri sergilendi. Tören geçişinde askerlerin bayraklı yürüyüşü törene katılanlar tarafından ayakta alkışlandı. Tören sonunda bayrak koşuna katılan ve ilk 3'e giren öğrencilere madalyaları Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından verildi.

Batman

Türkiye Cumhuriyetin 95'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Batman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Batman Valisi Ahmet Deniz'in valilik makamında tebrikleri kabulü sonrasında Turgut Özal Bulvarı Valilik Kavşağı'nda yapılan törene Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, askeri erkan, kamu kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Deniz, Başkan Vekili Aksoy ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar askeri araca binerek halkı selamladı. Selamlama sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Deniz'in günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşma sonrası öğrenciler şiirler okudu. Halk Eğitim Merkezi folklor ekibinin gösterisi sonrası şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreni sonrası yapılan geçit töreni ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı sona erdi.

Sason

Batman'ın Sason ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yapılan coşkulu etkinliklerle kutlandı. Dün Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan etkinlik, bu gün spor salonunda devam etti. İlçe kapalı spor salonunda yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kutlamalarda öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu. Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim gören öğrenciler tarafından koro ve halk oyunları sergilendi. Kutlamalarda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı “Milletimizin yok olmakla karşı karşıya kaldığı umutsuzluk günlerinden, tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen yeniden var olma savaşını verdiği milli mücadele sonunda elde ettiği bağımsızlığın, Cumhuriyet ile taçlandırıldığı günün 95. yılına ulaşmanın gururu, mutluluğu ve heyecanını bir kez daha yaşıyoruz” dedi.

Törenin ardından daha önce düzenlenen çeşitli yarışmalarda başarılı olan öğrencilere Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkan Vekili Nedim Işık ve Garnizon Komutanı Binbaşı Muhammet Topal tarafından ödülleri verildi.

Gercüş

Batman'ın Gercüş İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlut Şekerci, Garnizon Komutanı Serkan Ateş, Cumhuriyet Başsavcısı Özge Özkan Ateş, Emniyet Amiri Mehmet Sırlı, kurum müdürleri ve askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Coşkuyla yapılan kutlamada günün önem ve anlamını belirten konuşma Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci tarafından yapıldı. Şiirlerin okunması, öğretmen ve öğrencilerin hazırladıkları koro halinde müziğin çalınmasın ardından başarılı öğrencilere hediyeler verildi ve akabinde tören geçişi yapılmasının ardından tören sona erdi.

Şırnak

Şırnak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri coşkuyla kutlandı. Terör olaylarının yoğun bir şekilde yaşandığı Şırnak'ta terörün temizlenerek yerini huzura bırakmasıyla birlikte vatandaşlar ellerine Türk bayrakları alarak kutlama alanlarına akın etti. Törende konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, “Biz, bir oldukça ne FETÖ'cü teröristler ne PKK'lı teröristler ne de türlü oyunlar çeviren dış güçler bize diz çöktüremeyecektir” dedi.

Şırnak Şehir Stadında yapılan programa, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak 23' üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, polis ve askeri erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri öğrenci ve halkın bayramını kutladıktan sonra Şırnak Valisi Mehmet Aktaş bir konuşma yaptı. Vali Aktaş, “Cumhuriyetin 95'inci yılını büyük bir şevk, heyecan ve gururla kutluyoruz. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsuna çıkarak büyük fedakarlıklarla başlattığı milli mücadelemiz, kurtuluş savaşımız, büyük bir başarıyla sonuçlanmış, bu zafer neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve milletimizin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuş büyük bir eserdir. Bu büyük eser tarihimizin en büyük çağdaşlaşma projesidir. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hususunda da atılan en önemli adımdır. Bundan tam 95 yıl önce, 29 Ekim 1923 tarihinde, ilan edilen ve tamamen milletin egemenliğine dayalı idare şekli olan Cumhuriyetimiz; daima ileri bakan, heyecanla ve şevkle çalışan, canını, kanını ortaya koymuş fedakar bir neslin bugünkü nesillere, bizlere armağanıdır. 95 yıl boyunca milletçe büyük işlere, büyük projelere imza attık. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işler var. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler; kardeşçe, birbirimizi kucaklayarak, birlik ve beraberlik içerisinde aydınlık yarınlarımızı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Sahip olduğumuz büyük potansiyel ve üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanının politik ve stratejik önemi dolayısıyla karşımıza içten ve dıştan sürekli yeni düşmanlar, yeni hainler çıkmaktadır. Milletçe 2023 hedeflerimize ilerlerken önümüzü kesmeye, bize engel olmaya çalışan bu hainler bazen ekonomimizi, bazen birlik ve beraberliğimizi, siyasi yapımızı, canımızı hedef almaktadır. Lakin tarihin her döneminde şer odaklarının kirli oyununu boşa çıkaran feraset ve cesaret sahibi bu aziz millet; birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, her türlü hain girişimi bertaraf etmeye devam edecektir. Biz, bir oldukça ne FETÖ'cü teröristler ne PKK'lı teröristler ne de türlü oyunlar çeviren dış güçler bize diz çöktüremeyecektir. Çünkü biz gücümüzü imanımızdan, kardeşliğimizden, birlik ve beraberliğimizden alıyoruz” dedi.

Vali Mehmet Aktaş'ın konuşmasından sonra okullar tarafından hazırlanan oratoryo, şiir ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Şiir, resim, kompozisyon, basketbol ve voleybol dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak 23' üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu tarafından verildi. Cumhuriyet bayramı kutlamaları ödül töreninden sonra yapılan resmi geçit töreni ile sona erdi.

Siirt

Siirt'teki kutlamalar Atatürk Anıtına çelenk sunulması ve Vali Ali Fuat Atik'in valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Daha sonra tören Hükumet Caddesi eski valilik binası önündeki alanda devam etti. Törene, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun D. Taşkın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Murat Güzelcan, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hilmi Atabay, daire müdürleri askeri erkan, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Protokolün halkın ve öğrencilerin bayramını kutlaması ve şiir okunmasının ardından Vali Atik, günün anmam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yılını, büyük bir coşku içinde gururla kutladıklarını aktaran Vali Atik, "Bu anlamlı günümüzde, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyorum. Milletimizin, aynı coşku ve duygu ile tek vücut olarak birleştiren, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarıyla vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de, minnetle, saygıyla anıyorum" dedi.

Vali Atik oyuncak isteyen çocuğu protokolde oturttu

Yapılan konuşmanın ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından lise koro ekibince türküler seslendirildi. Vali Atik, oyuncak isteyen bir çocuğu protokolde oturttu, birlikte fotoğraf çektirip oyuncak verdi. Kutlamalar, geçit töreni ile sona erdi.