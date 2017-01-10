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10 Ocak 2017 13:42

Güneydoğu sanayicisi KHK’dan umutlu

Güneydoğu sanayicisi KHK’dan umutlu

10 Ocak 2017 13:42

Kasımda yürürlüğe giren 678 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) Güneydoğu sanayicisinin umudu oldu. Diyarbakırlı sanayici Recep Özekinci, kamu alımlarından yerel üretim yapan sanayiciye öncelik verilmesiyle ilgili kararnamenin hayata geçmesiyle bölgede işsizin kalmayacağını kaydetti.
Kasım ayında 29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren 678 sayılı KHK’da, kamu yatırımları ile ilgili mal alımlarının bölge sanayicisinden yapılmasının zorunlu hale getirilmesi bölge sanayicisini umutlandırdı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan sanayiciler ve yüksek istihdam sağlayan firmalar, çıkarılan avantaj ve teşviklerden faydalanabilmeleri ve daha çok istihdam sağlayıp ayakta kalabilmeleri için kararnamenin umut olduğunu kaydetti.

“Kanun en kısa zamanda hayata geçirilmeli”
Bölgede ve Diyarbakır’da ağır sanayi sektöründe faaliyet Yürüten Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci, son dönemlerde birçok işletmenin bölgede kapasite küçültmeye gittiğini belirterek, “Özellikle bölgemizde sanayi sektöründe üretici firmaların ayakta durmasına büyük oranda katkı sağlayacak bir düzenlemedir. Doların istikrarsız bir seyir izlediği bu dönemde yerel üretimi desteklemek gerekiyor. Bu nedenle hükümetimizin almış olduğu bu karar yerinde ve çok doğru bir karardır. Sadece yasal düzenleme yapmak yetmiyor aynı zamanda uygulayıcıların bu yasaya riayet etmesi önemlidir. Kararın hayata geçirilmesi için devletimizin özellikle bürokrasideki yetkilileri uyarıp uygulamayı en kısa sürede hayata geçirmeleri gerekmektedir” dedi.

“Uygulanması durumunda bölgede işsiz kalmaz”
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaların alt kapasiteyle üretim yaptıklarını belirten Özekinci, “Kendimizden örnek verirsek bölgede tek olan fabrikamızda yıllık üretim kapasitesi 60 bin ton. Fabrikamızda tam kapasiteyle çalışma yürütememekteyiz. Tam kapasite ile çalıştığımız zaman en kötü zamanda 500 insanımıza istihdam sağlamış olacağız. İlimizde ve bölgemizde üretim yapan tüm sanayiciler tam kapasiteyle çalışmalarını yürütürse bölgede işsizlik diye bir şey olmayacaktır” diye konuştu.



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