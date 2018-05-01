Güneydoğu’da 1 Mayıs kutlamaları

Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ın Cizre ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır

Diyarbakır’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla miting düzenlendi. İstasyon Meydanında düzenlenen miting nedeniyle alana çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Öğle saatlerinden itibaren alana gelmek isteyen vatandaşlar, polisler tarafından oluşturulan arama noktasından geçerek alana giriş yaptı. Kentte faaliyet gösteren bazı sendika ve parti üyelerinin katılımıyla başlayan mitingde vatandaşlar bayraklarla halay çekti. Mitinge katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Temelli, “Tüm inançların buluşması ile bu güçlü kente merhaba diyorum. 1977 1 Mayısını, Taksim’de yitirdiklerimizi anarak başlamak istiyorum. Taksim’in hesabı kapanmadı. 1 Mayıs Dayanışma Mücadele Günü şimdi tüm halkların, emekçilerin, kadınların, gençlerin, mücadele günüdür” dedi.

Konuşmaların ardından söylenen şarkılara eşlik eden katılımcılar halay çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Mardin

Mardin’de, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, sendikaların üye ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlik nedeniyle park çevresi ve içinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Etkinliğe katılanlar kurulan polis noktalarında üst aramasından geçirilerek, alana alındı. Polis, katılımcıların taşıdığı bazı afiş ve pankartları alana sokmadı. Türk Tabipler Birliği (TTB) Eş Başkanı Derya Etem ve HDP Milletvekili Leyla Birlik’in konuşma yaptığı etkinlikte, şarkıcı Mem Ararat sahne aldı. Etkinliğe katılanlar, şarkılara halaylarla eşlik etti.

Siirt

Siirt Belediye İşçi Sendikası Şubesi öncülüğünde, sendika binası önünde toplanan grup, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Belediye İşçi Sendikası Şube Başkanı Halit Akınay, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Akınay, "Bugün 1 Mayıs, işçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma günüdür. Biz emekçiler bir kez daha insanca çalışma koşulları içinde, taşeron işçilere şartsız kadro talebiyle, iş, ekmek, demokrasi, adalet ve özgürlük için alanlardayız. 1 Mayıs ülkesi, milliyeti, siyasal görüşü, dini, görüşü, mesleği, cinsiyeti, yaşı ve ne olursa olsun bütün işçilerin ekmek, barış, özgürlük ve demokrasi için birlikte mücadele ettikleri bir gündür” diye konuştu.

Etkinliğe katılan işçiler, davul ve zurna eşliğinde halay çekerek, 1 Mayıs’ı kutladı.

Batman

Batman’da, HDP, Petrol İş Sendikası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Eğitim-Sen öncülüğünde Şehir Stadyumu yanında miting düzenlendi. Mitinge, HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Saadet Becerekli ve Mehmet Ali Aslan, sendika yönetici ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Mitingde konuşan HDP Parti Sözcüsü Bilgen, partisinin baraj sorununun olmadığını belirterek, “Bu ülkede birlikte yaşayacaksak birlikte konuşmayı göze alacağız. Birlikte yaşayacaksak birlikte yönetmeyi göze alacağız. Birlikte olacaksak kardeşlik konusunda azıcık samimiyet taşıyorsak o zaman birlikte siyaset yapmayı da becereceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mitinge katılanlar Türkçe ve Kürtçe müzikler eşliğinde halay çekti.

Şırnak

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Yönetimi, hastanede görevli işçilere yönelik Kurtuluş köyü Dicle Nehri kenarında bir kutlama programı organize etti. Programa İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz, Cizre Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş, Başhekim ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Hidayetullah Erzen, Başhekim Yardımcısı Serdar Munis, hastane idarecileri, sağlık çalışanları ve işçiler katıldı. Bugünün emekçinin günü olduğunu belirten Hastane Müdür Yardımcısı Sabgatullah Anmal, “Bu emekçi bayramını en iyi şekilde kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Bugünün gerçek bir bayram havasında geçmesi için biz bunu yapıyoruz ve doyasıya eğleniyoruz. Amacımız arkadaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve pekiştirmektir” şeklinde konuştu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü piknik yaparak geçiren işçiler canlı müzik eşliğinde halay çekti. Yerel sanatçıların da sahne aldığı programda işçiler, doyasıya eğlendi.