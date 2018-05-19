Güneydoğu’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Diyarbakır’da gerçekleştirilen kutlamalara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılırken, Siirt’te sporcuların gösterisi, Mardin’de halk oyunları, Şırnak’ta öğrencilerin sergisi ve Batman’da ise etkinlik sonunda verilen konser büyük beğeni topladı.

Diyarbakır

Diyarbakır’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle valilik önünde tören düzenlendi. Tören alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali ve milletvekilleriyle birlikte kutlamalara katılan vatandaşları selamlayıp, bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Daha sonra Yenişehir ve Kayapınar Halk Eğitim Merkezleri ve anaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi. Kutlamalarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından akrobasi hareketleri gösterisi gerçekleştirildi.

Kutlamalar, Bakan Soylu ve Vali Güzeloğlu tarafından kentte ulusal ve uluslararası dereceler kazanmış sporculara hediye verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti milletvekilleri Ebubekir Bal, Galip Ensarioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kuruluşlarının müdürleri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlik, çelenklerin sunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören alanında devam etti.

Eski valilik binası önünde başlayan törene Siirt Vali Vekili Aziz Onur Aydın, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından güreş, teakwando ve judo takımları ile halk oyunları ekibinin gösterileri, ardından yerel ses sanatçısının seslendirdiği türkülerle sona erdi.

Şırnak

Şırnak ve ilçelerinde de 19 Mayıs Beytüşşebap’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Şırnak merkezde Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından kutlamalar devam ederken, Beytüşşebap ilçesinde ise öğretmen ve öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan resimler sergilendi. Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde bulunan Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında hünerlerini sergiledi. Öğretmenler 19 Mayıs’a özel bir yıl boyunca yapmış oldukları resimleri sergilerken, öğrenciler ise çeşitli oyun ve gösterilerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Şükran Gükçe, öğretmenleriyle beraber bir yıl boyunca derslerde yapmış oldukları fotoğraf ve resimleri sergilediklerini söyledi. Gükçe, "10’uncu sınıf öğrencisiyim. 19 Mayıs günü sergimizi açmak istedik bütün köylerden gelen herkes dolaşma fırsatı yaşadı. Bir yıl boyunca yaptığımız çalışmaları sergilemek keyif verdi” dedi.

Görsel sanatlar öğretmeni Samsunlu Esra Yalman bu yıl Beytüşşebap’a atandığını ve çok anlamlı bir sergi olduğunu söyledi. Yalman, “Bu yıl atamam yapıldı. Beytüşşebap’a geldim yetenekli öğrencilerimiz var. 5 yıl daha buradayım fahri bir Beytüşşebaplı oldum. 19 Mayıs kutlamaları münasebetiyle sergimizi açtık. Çok verimli oldu’’diye konuştu.

Halk oyunları, şiir, şarkı ve yarışmalarla devam eden kutlamalara Jirki aşiret lideri Tahir Adıyaman, Ayvalık Jandarma Karakol Komutanı, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin’de Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk büstüne çelenk bırakma töreni ile başlayan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 21 Kasım Şehir Stadı’nda törenle kutlandı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından halk dansları ekibi zılgıtlarla hazırladıkları yöresel oyun büyük bir beğeni ile izlendi. Bayrak koşusu, savunma sporlarının gösterileri büyük bir heyecanla izlenirken tekvandocu öğrencilerin Türk bayraklı gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösterilerin sonunda bayrak koşusunda erkekler kategorisinde Mardin Atletizm Spor Kulübü birinci olurken, bayanlar kategorisinde Mardin Büyükşehir Belediyespor kadın atletleri birinci oldu. Sporcuların madalyaları Mardin protokolü tarafından takdim edildi.

Kutlamalara Mardin Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mardin 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Altan Er, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kurum müdürleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Batman

Batman’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Parkı’nda yapılan etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Askeri Erkan, protokol üyeleri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Batman Valisi Ahmet Deniz’in tören alanına gelmesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular gösteri yaptı. Birçok farklı dalda çeşitli Türkiye dereceleri bulunan sporcuların hünerlerini sergilediği gösteriler büyük beğeni ve alkış aldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından devam etti. Günün anlam ve önemine binaen Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren’in yaptığı konuşma sonrası özel bir okulun öğrencilerinin sergilediği Efe Gösterisi beğeni aldı. Yapılan gösteriler sonrası program verilen mini konserin ardından sona erdi.