Güneydoğu’da binler Ramazan’ın ilk cumasında camiye akın etti

Binlerce vatandaş Ramazan ayının ilk Cuma günü camilere akın etti. Sabah erkenden hazırlıklarını tamamlayan bazı vatandaşlar saatler öncesinden camilere akın ederken, bazıları ise cami içinde yer bulamadığı için bahçede serdikleri halıların üzerinde ibadetlerini yaptı.

Diyarbakır

Tarihi camilere akın eden vatandaşlar bahçelere taştı

Diyarbakır’da Ramazan ayının ilk Cuma namazı için Sur ilçesinde bulunan ve 5. Haremi Şerif olarak adlandırılan tarihi Ulu Camiye akın eden vatandaşlar kısa bir sürede cami içini doldurdu. Camide yer bulamayan vatandaşlar ise avlu ve bahçede namaz kıldı. Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii, Ramazan ayının ilk cuma namazında dolup taştı. Birçok vatandaş camilerin avlularında namaz kılmak zorunda kalırken, avluda yer bulamayanlar ise ibadetlerini sokaklarda yaptı. Cuma hutbesinde ise konu İsrail işgali altında bulunan Kudüs oldu. Kudüs’un İslam tarihi boyunca imanlı bir duruşun sembolü olduğunu belirtilen hutbede, tüm İslam aleminin Kudüs etrafında kenetlenmesi ve Kudüs’e sahip çıkılması gerektiği vurgusu yapıldı.

Siirt

Siirtli vatandaşlar, Ramazan ayının ilk cuma namazında camileri doldurdu. Siirt’te camilere sığmayan vatandaşlar, cami avlusunda saf tuttu. Siirt Sancaklar Çarşı Camiinde din görevlisi Nevzat Erdabakoğlu tarafından okunan hutbede, mazlum Filistin halkı için dua edildi. Tüm ümmetin mazlum Filistin halkının yanında olduğu belirtilen hutbede, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini asla kabul etmeyeceklerini, tüm Müslümanların Filistin için dayanışma içinde olması gerektiği belirtildi.

Şırnak

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ramazan ayının ilk Cuma günü vatandaşlar camileri doldurdu.

Ramazan ayının ilk Cuma günün de Şırnak’ın Silopi ilçesinde vatandaşlar camiye akın etti. İlçe merkezindeki Çarşı Camisi’nde okunan hutbe de Ramazan ayının öneminden bahsedildikten sonra terör devleti İsrail’in Filistin toprakları üzerinde yaptığı işgalin usulsüz olduğu aktarıldı. Filistin’deki İsrail devletince katledilen Müslümanlar için toplu dua edildikten sonra Cuma namazı kılındı.

Mardin

Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar her yerde olduğu gibi Mardin’de de camileri doldurdu. Camilere sığmayan vatandaşlar avlulara taştı. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar Ramazan’ın ilk cuma namazını eda etmek için camilerin yolunu tuttu. Kızıltepe’de Yeni Camii’ye sığmayan cemaat caminin bahçesine taştı. Bahçeye hasır seren vatandaşlar namazını dışarıda kıldı. Ramazan ayının öneminin paylaşıldığı hutbede Filistin’in Müslümanlar için öneminden bahsedildi. Vatandaşlar Ramazan’daki ilk cuma namazına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Batman

Ramazan ayının ilk cuması dolayısı ile Batman’da camiler dolup taştı. Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Yıldız Camisi’ne gelen onlarca vatandaş camide yer bulamayınca cami avlusuna ve Turgut Özal Bulvarına seccade sererek ibadetlerini yerine getirmeye çalıştı. Cuma hutbesinde son günlerde Filistin’de meydana gelen olaylara de değinen Yıldız Camii İmamı Savcı Kıyanç, Kudüs’ün barbarca ve zalimce bir işgal ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Kudüs ve çevresinde yaşayanların her gün baskı ve şiddete uğradığını ve insanlık dışı uygulamalara maruz bırakıldığını belirten İmam Kıyanç, Gazze’de onlarca masumun insan bütün dünyanın gözleri önünde acımasızca şehit edildiğini ifade etti. Cuma namazı sonrası cemaat sessizce dağıldı.