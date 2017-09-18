Güneydoğu’da ilk ders zili coşkuyla çaldı.

Bölgede, öğrenciler ve velilerinin yanı sıra, yeni atanan öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim sezonuna heyecanla girdi.

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak’ta yeni eğitim ve öğretim yılı törenlerle başladı. Törenlere, kentlerin protokolleri, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı. Coşkuyla geçen törenlerde, öğrenciler ve velilerinin yanı sıra, yeni atanan öğretmenler de yeni eğitim ve öğretim sezonuna heyecanla girdi.

Diyarbakır

Diyarbakır’da, Yenişehir İlkokulunda törenle gerçekleştirildi. Törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Arslan, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türk milli eğitiminin önemi ve yenilenen müfredata dikkat çekti. Vali Güzeloğlu, “Türk milli eğitiminin temel amacı doğrultusunda, Diyarbakır’ımızda yenilenen müfredatımızla çağı aşmayı amaçlayan bireyler yetiştireceğimizi bu doğrultuda ülkemizin aydınlık yarınlarına ve kalkınmış bir geleceğe ulaşmasında her bir öğrencimizin bizim için vazgeçilmez b ir değer ve zenginlik olduğunun bilinmesini vurgulamak istiyorum. Bugün Diyarbakır’ımızda 4 yüz 41 bin öğrencimiz bin 631 okulumuzda 13 bin 927 derslikte yaklaşık 19 bini aşkın öğretmenimizle bu sevdaya bu çabaya bu gayrete başlıyor” dedi.

Akıllı ürünleri sadece kullanan değil, aklını kullanarak bu ürünleri üretebilen ve bu teknolojiyi geliştirebilen bireyler istediklerine dikkat çeken Vali Güzeloğlu, “Tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi, nereden gelirse gelsin hain her türlü emel ve terör karşısında milletini ve devletini koruyan ve bunu sonuna kadar savunan bir tavra sahip bireyler yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir eğitim alması için bütün okullarımızda okulun güvenliğini çevre ile ilişkisini ve her düzeyde huzurlu bir eğitim ortamının sağlanması için irtibat görevlilerimiz var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, ders yılının ilk dersini vermek üzere sınıfa girdi. Burada öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Güzeloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı dergiyi eline alarak tüm öğrencilerin bunu okuyup diğer nesillere aktarmasını istedi.

Siirt

Siirt’te 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı, Eşref Bitlis İlkokulunda düzenlenen törenle başladı. Törene, Vali Vekili Bünyamin Kuş, İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Suay, kent genelinde 95 bin öğrencinin yeni dönemde eğitim ve öğretime başladığını belirterek, “Bugün ayrı bir heyecanla eğitim ve öğretim yılını başlatmış bulunuyoruz. Bu yıl yeniliklerle dolu bir eğitim ve öğretim yılı başlatacağız. Bilhassa okullarımızın bakım ve onarımı tamamlandı ve onarılarak eğitime hazır hale getirildi. En çok bu yıl üzerinde duracağız 51 alanda yeni eğitim müfredatı üzerine duracağız. Eğitim müfredatına yönelik kitaplar çıkarıldı ve okullarımızda öğrencilerin masalarına bırakımdı” dedi.

Öğrencilerin tören alanında şiir okuması ve ikinci sınıftan bazı öğrencilerin yeni okula başlayan birinci sınıf öğrencilerine çiçek vermesiyle devam eden tören, yetkililerin sınıflara geçip, öğrencilerle sohbet etmesiyle sona erdi.

Mardin

Mardin’de Selahaddin Eyyubi İlk ve Ortaokulunda yapılan törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Orhan Miroğlu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar katıldı. Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Yeni eğitim ve öğretim yılına başladık, tüm ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Şırnak

Şırnak’ta 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili TOKİ İlk Okulunda düzenlenen törenin ardından çaldı. Törene, Vali Mehmet Aktaş, Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Mehmet Emin Erkan, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın mesajı okundu. Ardından, birinci sınıf öğrencilerine, üst sınıflardaki öğrenciler tarafından çiçek verildi. Vali Aktaş, “2017- 2018 eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gelişmeler, kalkınmalar, huzurun, refahın, sevginin, saygının, iyiye ve güzele ait ne varsa her şeyin temelinde eğitim yatıyor. Eğitimin yeterli olmadı yerde, yeteri düzeyde eğitimin verilmediği bir yerde ve bir toplumda anarşi, terör, kaos ve geri kalmışlık hakim olur. Biz devlet ve millet olarak siz değerli gençlerimize, çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak için ülkemizde refahı, gelişmeyi, kalkınmayı, adaleti, huzuru hakim kılmak için devlet ve millet olarak sizlere her türlü imkanı seferber etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda ülkemizin ve devletimizin en uç payını eğitime aktarıyoruz. Bugün ülkenin geleninde olduğu gibi, ilimizde de eğitim öğretim dönemini geçmiş yıllara göre hem fiziki imkanlar olarak, hem eğitim kadrosu olarak, hem araç gereç sayısı olarak çok daha iyi bir noktada başladığımıza inanıyorum. Yaklaşık 15 bin kişilik bir eğitim ordusu ile Şırnak’ta bu gün eğitim öğretim dönemini başlatıyoruz. Bu eğitim ve öğretim döneminin çocuklarımıza, ailelerimize ve eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise, yeni eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “İl genelinde 5 bin 845 öğretmen, 611 örgün okul ve kurum olmak üzere toplamda 146 bin 860 öğrenci ve 4 bin 945 derslikte yeni eğitim ve öğretim yılına merhaba diyoruz” diye konuştu.

Daha sonra sınıflara geçen Vali Aktaş, Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Erkan ve Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek, yeni müfredata göre hazırlanmış ders kitaplarını dağıttı.

Batman

Batman’da eğitim ve öğretim yılı açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımıyla Kozluk ilçesinde bulunan Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılırken, kent merkezindeki okullarda ilk gün heyecanı yaşandı. İMKB Belde İlköğretim Okuluna gelen öğrenciler, 3 aylık yaz tatilinin ardından arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Okula yeni başlayan bazı öğrencilerin ise gözyaşları sel oldu. Okulda öğrencilerin yanı sıra başta yeni atananlar olmak üzere öğretmenlerin de heyecanları gözlerinden okundu.

Birinci sınıf öğretmeni Pınar Demirtaş, öğrencileriyle çok güzel bir eğitim ve öğretim yılı geçireceklerini ve öğrencileri kadar heyecanlı olduğunu belirterek, “Okulun ilk günü çocuklar kadar ben de heyecanlıyım. Hepsinin gözleri ışıl ışıl bana bakıyorlar. Ben de onların gözlerinin içine bakıyorum. İlk önce tanışıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Bunları yaparken onlar öğretmenim diye gözlerimin içine bakıyor. Ben de onlara öğrencim dışında evlat gözüyle bakmaya başladım. Hepsi çok heyecanlı, okulu tanımaya çalışıyorlar. İlk görev yerim burası olduğu için farklı bir duygu hissediyorum. Okumakla, öğretmenliğe başlamak arasında gerçekten çok fark var. Hep birlikte çok güzel eğitim ve öğretim yılı geçireceğiz. Okuma-yazmayı, güzel davranışları, sevgiyi-saygıyı ve hoş görüyü birlikte öğreneceğiz. Bende çocuklarımdan çok şey öğreneceğim” ifadelerinde bulundu.

Birinci sınıfa başlayan Buket Işık, “Öğretmenimi çok seviyorum. Okuma ve yazma öğreneceğim için çok heyecanlıyım” dedi

Yağmur Demir adlı öğrenci ise “Çok heyecanlıyım. Okulumu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok sevdim” diye konuştu.