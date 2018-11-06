Güneydoğu'da ilk kez 18-36 aylık çocuklara eğitim sınıfları açıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk olan 18-36 aylık çocuklara spor ve zeka gelişimi sağlayan sınıflar, Diyarbakır'da açıldı.

Beden eğitimi öğretmeni olan Çağla Demirdağ Türk tarafından açılan Çağla Spor Academy kulüp bünyesinde bulunan 5 kişilik özel sınıflar ile 18-36 aylık çocuklar oyun oynarken spor yaparak, zekasal gelişimlerini destekleyici bir çok etkinliğe tabii tutuluyor. Ana branşları olan cimnastiğin dışında tiyatro, zumba kids, çocuk latin dansları, bale gibi pek çok branşın yanı sıra hafta içi anneler için ise yoga, pilates ve zumba seanslarının bulunduğu belirtildi. Güneydoğu'da ve Diyarbakır'da bir ilki yaptıklarını aktaran Çağla Demidağ Türk, kulübün bünyesinde birçok branşın bulunduğunu söyledi. Türk, “Asıl ana branşımız cimnastik. Cimnastik branşı çocuklar için çok önemli bizde bu yönden çocuklarımıza eğitim vermeye çalışıyoruz. Kulübümüzde Diyarbakır ve Güneydoğu'da bir ilk olan 18-36 ay gruplarımız mevcut. Şu anda kulübümüzde 5'er kişilik gruptan oluşan 3 sınıfımız var. Derse ilk önce biz eğitmenler giriyoruz, öğrencilerimizin sosyal gelişimlerine destekte bulunuyoruz. Ders bitiminde öğrencilerimizi alandan çıkarmak için annelerimizi içeriye alıyoruz. Çünkü öğrencileri çıkarmamız biraz zor olabiliyor. Bu yüzden tamamen anneleri onlara dokunuyor, getiriyor ve götürerek böylece kendilerini güvende hissederek kendilerini güvenli ortamdan hissederek bizlerden korkmuyorlar. Öğrencilerimizi bu derslere alırken 3 temel ilkeyi önem veriyoruz. Bunlardan biri sosyal gelişimlerine, fiziksel gelişimlerine ve zekasal gelişimlerine katkıda bulunmak. Gruplarımız spor odaklı oyun grupları, yani her şey oyun ile onlara veriliyor ama odağında spor, özgüven ve öz gelişimi için çeşitli etkinlikler var. Çocukları 18 ay itibariyle 15 yaşına kadar bizde bulabilecekleri tiyatro, jimnastik, zumba, kids sınıfları mevcut, 15 yaşından sonrası için ise yetişkin sınıflarımıza yönlendirerek pilates, zumba ve yoğa var” dedi.

”Annelere pilates, zumba ve yoga dersleri veriliyor"

Çocukların yanı sıra anneleri de rahatlatmak adına ebeveynlere özel pilates, zumba ve yoga derslerinin de olduğunu söyleyen Türk, “Annemle spor yapıyorum etkinliklerimiz oluyor, çocuklarımız anneleriyle birlikte gelerek spor yapabiliyorlar. Ya da bunun dışında sadece ebeveynlerin katıldığı derslerimiz var. Özellikle yoga derslerini tüm annelerimize tavsiye ediyorum. Dinginleşmek, rahatlamak ve stres atmak istiyorlarsa yoga derslerine ücretsiz olarak katılabilirler. Diyarbakır'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün her yıl düzenli olarak yaptığı okul sporları federasyonunun yürüttüğü okul sporları yarışmaları düzenleniyor ve biz de her yıl bu yarışmalara katılarak çok güzel dereceler elde ediyoruz. Bu dereceler çocuğun fiziki gelişiminin yanında sosyal gelişimini çok destekleyici, özgüven kazanmasına yardımcı oluyor. İnşallah bu sene de katılıp güzel dereceler elde ederiz” diye konuştu