Güneydoğu’dan vergide üçüncü çocuk indirimine destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık gündeme getirdiği "üç çocuk" projesine vergi desteği geliyor. Meclis’te bekleyen Gelir Vergisi Kanun Tasarısında, üçüncü çocuğa yüzde 5 olan vergi indirimi 10’a çıkacak. Engelliler içinse "18 yaşa kadar çocuk sayılma" kuralı kalkıp, engelli ailelerine ömür boyu vergi indirimi uygulanacak. Söz konusu tasarı, Güneydoğu’daki vatandaşların çoğundan destek gördü. Bazı vatandaşlar, çalışmanın kapsamının genişletilmesini istedi.

Diyarbakır

Memur emeklisi İzzet Yüce (65) böyle bir indirimin çocuk teşviki açısından iyi olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin nüfusunun artması ve gelişmesi için çok iyi bir şey. 5 çocuğum var. Başka türlü yardımlar da var. Benim kızım ilk defa doğum yaptı. 300 TL para verdiler kendisine” dedi.

Engelliler için çocuk sayılma yaş sınırının kaldırılacak olması ve ailelerinin ömür boyu gelir vergisi indiriminden yararlanacak olması ile ilgili konuşan Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Akif Karakaş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz göreve geldikleri günden bugüne kadar engelli vatandaşlarımıza yönelik çok önemli hizmetler sundular. Başta 2005 yılında çıkan 5278 sayılı Engelliler Kanunu olmak üzere bize önemli kazanımlar getirdi ve akabinde çıkan yönetmelikler de eğitimde, istihdamda ekonomik anlamda engellilere çok faydalı oldu. Engelliler ile ilgili düşünülen bu indirim de bizler tarafından son derece memnuniyet verici. Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Avrupa ülkeleri yaşlanıyor ama biz dinç nüfusu olan bir ülkeyiz” diye konuştu.

Siirt

Siirt’te serbest meslekle uğraşan 8 çocuk babası Haydar Evin, “8 çocuk babasıyım, çocuklarımın hepsi okul okuyorlar. Vergi indirimi güzel bir şey, ama biz serbest çalıştığımız için bize yüzde 10’luk vergi indimi fazla yansımıyor. Melese elektrik su faturalarında her ay 100 TL ödüyoruz, yarısı vergidir. Asgari ücretle çalışan vatandaşlara yüzde 10 vergi indirimi olsa ne yansır, olmasa ne yansır" ifadelerini kullandı.

Mazhar Yavuz adı tüccar, “3 çocuğu olana yüzde 5’ten 10’a vergi indirimi uygulanması güzel bir şey. Ben 5 çocuk babasıyım. Cumhurbaşkanından isteğim bu yüzde 10 olan vergi indirimi desteğinin yüzde 20’ye çıkarmasıdır. Benim maaşıma 70 lira zam geliyor elbette iyidir" dedi.

Hamza Koyun ise, “Benim bir gelirim yok işsizim. 8 çocuğum var. Benim vergim, hiçbir gelirim yok. Allah rızası için birileri bana iş versin" diye konuştu.

Mardin

Vergi indiriminin sevindirici olduğunu kaydeden Özgür Azad Gürgör, şunları kaydetti:

“Vergi indiriminin yüzde 5 ten yüzde 10 çıkarılmasının başta işadamlarımızı mutlu edeceğini düşünüyorum. O açıdan doğru bir uygulama olduğunu söylemek isterim. Memleketimiz içinde hayırlı olmasını diliyorum. Devletimizin çocuklar konusunda ciddi bir destek verdiğini biliyorum. Çünkü genç nüfusun yükselmesi ve vatandaşın desteklenmesi oldukça sevindirici.”

Rıdvan Fidan, 3 çocuk babası olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

“Belki biraz geç kalınmış bir kanun. İnşallah kısa bir süre içerisinde yasalaşır ve yürürlüğe girer. Yüzde 10’luk vergi indiriminden ziyade engeliler için de yapılan sınırsız vergi indirimini çok olumlu bulduğumu söylemek isterim. Bölgemiz çok çocuklu bir bölge. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum.”

Batman

Batmanlı Siraç Güzel, uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, “Ben de şuan iki çocuk var. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızın bu uygulamayı çıkarttığı günden itibaren çalışmalara başladık. İnşallah 3’üncü yolda. Tabi bu 3 ile kalmayacak 4’e de çıkabilir, 5’e de çıkabilir” dedi.

Şahin Bozan adlı vatandaş, “3 çocuk ve üstüne sahip olan bütün esnaflar olarak yüzde 5’lik indirimden faydalandık. Yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarılması da daha güzel oldu. Yüzde 15 olması daha iyi olurdu diye düşünüyorum” diye konuştu.

Rıfat Akat adlı vatandaş, indirimin yüzde 10’a çıkarılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, “Bu hem esnafı hem de çocukları 3’ten yukarı olanları daha da rahatlatır. Daha iyisini de bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Şırnak

Şırnaklı Rahmet Taşar, gelir vergisine bağlı olarak basit veya gerçek vergi mükellefi olan kişiler için indirimin yüzde 5’ten 10’a çıkacağını anlatarak, “Engelli vatandaşlarımız için de bu ömürlük olacak. Üniversite öğrencisi olanlar içinde 25 yaş sınırı getirilmiş olacak. Bu güzel bir uygulamadır. Yalnız, eksik olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece esnafa ve vergi mükellefi olan kişilerle sınırlı kalması yeterli değil. Bu uygulamayı daha çok çocuk sahibi olan vatandaşlarımız genelde fakir olan ailelerden gelmektedir. Bundan dolayı da sıradan işçi, serbest çalışanları buna teşvik edebilecek uygulamaların çıkması gerektiğini düşünüyorum. Tabi ki esnaflarımız için sevindirici, yalnız az olduğunu düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

Cihat Taşkın ise vergi tasarısının birçok kişiyi ilgilendirdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Yasada yapılacak düzenleme neticesinde özelikle engelliler ve üç çocuk sahibi olan aileler faydalanacak. Ticari manada işletme sahibi olan kişiler gelir vergisine tabi olan esnaflar ve şahıslar şayet bu tasarı yasalaşırsa bunu ekonomik yansıması olumlu bir manada alacaktır. Bunun iyi bir düzenleme olduğu kanaatindeyiz. En azından maddi noktada gelir vergisine tabi olan kişiler, düzenleme sayesinde bu külfetin ağırlığını biraz daha az şekilde hissedeceklerdir. Şimdi maddi külfetlerin bu tür sıkıntılara sahip olan aileler açısından azalması onlarında önünün biraz daha açılması ve ekonomik olarak da daha iyi bir seviyeye gelmesi anlamını taşıyacaktır. Yalnız kapsam noktasında biraz daha geniş kişi veya kesimlerin kapsaması durumunda bunun yansıması halkımıza daha iyi olacağı kanaatindeyiz.”