Güneydoğulu 2 bin 800 çocuk Enerji Tiyatrosu’nda buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji Verimliliği Derneği tarafından hayata geçirilen ve bugüne dek Türkiye genelinde 25 binden fazla öğrenciyle buluşan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları” adlı gösteri Dicle Elektrik sponsorluğunda sahnelendi. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta 5 günde gerçekleştirilen 11 ayrı gösteriyi 2 bin 800 öğrenci izledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından üç yıl önce başlatılan Enerji Çocuk projesinin faaliyetlerinden bir olan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları” evde uygulamamız gereken, enerji verimliliğine katkı sağlayacak bazı konuları eğlenceli bir dille ve oyunlarla anlatıyor. 81 ilde “Tasarrufla Hayat, Daha Güzel Hayat” vurgusu ile çocuklara ulaşan oyunda enerji kaynakları tanıtılarak, tasarrufun önemine değiniliyor.

Enerjinin verimli kullanılmasının ülkenin ve ekonominin geleceğine önemli katkılarda bulunacağını belirten Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, “Çocuklarımızın enerjiyi bilinçli tüketme konusunda erken yaşlarda eğitilmesi hem gelecek nesillerin daha bilinçli yaşamasının yolunu açıyor hem de çocuklar anne-babaları üzerinde önemli bir denetim vazifesi görüyor. Enerjinin bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için bölge halkına verimliliğin ve tasarrufun önemini her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, enerji verimliliği hakkındaki projeleriyle öne çıkan Enerji Verimliliği Derneği’nin “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları” tiyatrosuna sponsor olarak hizmet bölgemizde 2 bin 800 çocuğumuza ulaştık. Çocukların katılımı ve oyunu keyifle izlemeleri faydalı bir projeyi hayata geçirdiğimizi bize gösterdi. Çocuk ve gençleri bilinçlendirmek, milli enerjimizin geleceği için son derece önemli” dedi.