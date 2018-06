Güvenlik korucularından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde her oyun ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilmeyen her bir oyun terör örgütlerine ve onların uzantılarına verilecek bir destek olacağını savunan Sözen, "Cumhurbaşkanımıza vermediğimiz her oy PKK’ya, FETÖ’ye, DHKP-C’ye, TİKKO’ya, HDP’ye verilecek destektir. Cumhurbaşkanımıza vermediğimiz her oy Selahattin Demirtaş’a, PKK’lılarla, HDP’lilerle kol kola yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu’na verilecek destektir" diye konuştu.

"Ülkemize sahip çıkalım"

Birlik çağrısı yapan Sözen, şunları kaydetti:

"Gelin dostlar, gelin canlar, gelin dava arkadaşlarım bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım hep beraber ülkemize sahip çıkalım. Düşmanlarımızı sevindirmeyelim. Kırgınlıklarımızı küskünlüklerimizi dargınlıklarımızı bir tarafa bırakarak ülkemize ve ülkemizin nezdinde bütün Avrupa’nın bir olup devirmeye çalıştığı, ABD’nin İsrail’in ve bütün terör örgütlerinin bir olup devirmeye çalıştığı, ülkemizdeki terör örgütlerinin, marjinal grupların bir olup devirmeye çalıştığı Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım. Şahsi çıkarlarımızı bir tarafa bırakalım. Çünkü ülkemiz, devletimiz kaybederse hepimiz kaybetmiş olacağız. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımızın başını dik tutalım. Bütün dünyaya karşı elinin güçlü olmasını sağlayalım. Cumhurbaşkanımıza vermediğimiz her oy teröristlerin cenazelerine omuz veren CHP’li milletvekillerine, ‘Biz sırtımızı PKK’ya, YPG’ye, PYD’ye dayadık, biz sizi tükürüğümüzle boğarız. O silahı size çevirmesini çok iyi biliriz. Bu ülkeden defolup gideceksiniz’ diyen HDP’lilere, hendek ve çukur olaylarını yapan teröristlere ‘kardeşlerim’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilecek destektir. Cumhurbaşkanımıza vermediğimiz her oy üç beş ağacı bahane edip Türkiye’yi günlerce kaosa ve kan gölüne çeviren gezicilere, 17-25 darbesini yapan FETÖ’cülere, post modern darbeleri yapanlara, e-muhtıra bildirileri yayınlayanlara ve kendisini siyasi iradenin üstünde görenlere verilecek bir destektir. Cumhurbaşkanına vermediğimiz her oy bu ülkenin Meclis’ine, bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı Sarayına, bu ülkenin Genelkurmay Başkanlığına, bu ülkenin vatandaşlarının üzerine bombalar yağdıran alçak, hain FETÖ terör örgütüne verilecek bir destektir. Cumhurbaşkanına vermediğimiz her oy 15 Temmuz şehit ve gazilerini kastederek ’itlerimizi sokaklara salmışsınız’ diyen CHP’li milletvekillerine verilecek bir destektir. Cumhurbaşkanımıza vermediğimiz her oy Diyarbakır’da kurban eti dağıtırken hunharca şehit edilen Yasin Börü ve arkadaşlarına ölüm emrini veren Selahattin Demirtaş’a ve onun zihniyetine verilecek bir destektir. Cumhurbaşkanımıza vermediğimiz her oy Gazze’de Filistin’de Müslümanların üzerine kurşunlar yağdırarak onların şehit olmasına sebep olan İsrail’e ve ABD’ye verilecek bir destektir. Cumhurbaşkanımıza vermediğimiz her oy umudunu Türkiye’ye bağlamış dünyadaki bütün mazlumlara ve mağdurlara kendi elimizle yapacağımız bir kötülük olur."