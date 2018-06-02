Güvenlik korucularından, Muharrem İnce’nin sözlerine tepki

Ordu Komutanı’na yönelik sözlerine tepki gösterdi. Sözen, “Bu sözler CHP’nin ve Sayın İnce’nin değil Kandil’in, İmralı’nın, FETÖ’nün ve askerin terörle ilgili başarılı operasyonlarından rahatsız olan içerdeki ve dışarıdaki şer odaklarının düşünceleri olduğunu ve bu düşünceleri de sayın İnce’ye söylettirdiklerini değerlendiriyoruz” dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile çalışmayacağını söylemesinin ve Korgeneral Temel’i görevden alarak apoletlerini sökeceğini söylemesini bir Cumhurbaşkanı adayına yakışmayan talihsiz açıklamalar olduğunu değerlendirdi. Sözen, “24 Haziran 2018’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı adayları meydanlarda vaatlerini sıralarken CHP’nin adayı Muharrem İnce önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı hedef alarak onula çalışmayacağını beyan etmişti. Bu tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanımızın Malatya mitinginden sonra Türkiye esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve Gümrük Bakanlığı tarafından ortaklaşa verilen sivil ve siyasetten uzak olan iftar programına katılan 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel’i hedef alarak 30 Ağustos’ta ilk önce bu generali görevden alacağını ve bu generalin apoletlerini sökeceğini beyan etmiştir” dedi.

“İnce’nin açıklamaları maksatlı”

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin bu açıklamalarının bilinçli ve maksatlı olduğunu iddia eden Sözen, “Bu açıklamaları şuanda yoğun bir şekilde hem sınır ötesinde hem de sınır içerisinde terörle ve teröristle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve değerli mensuplarını yıpratmaya yönelik yaptığını düşünüyoruz. Muharrem İnce bu eylem ve söylemleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve onların değerli mensuplarına karşı bilinç altında biriktirmiş olduğunu kinini ve nefretini dışa vurması olarak değerlendiriyoruz. Muharrem İnce bu generallerle çalışmak istemiyorsa halkımız kendisini Cumhurbaşkanı seçtiği takdirde çıkar o zaman gereğini yapar. Bugün henüz Cumhurbaşkanı olmadığı halde, böyle bir yetkisi olmadığı halde çıkıp her defasında ‘Bu generallerimizi görevden alacağım, apoletlerini sökeceğim’ şeklinde beyanlarda bulunması bilinçli bir şekilde bu generallerimizi yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabası olarak değerlendiriyoruz. Aslında bu açıklamalar Genelkurmay Başkanımıza ve 2. Ordu Komutanımıza yönelik olarak yapılmış gibi görünse de gerek 15 Temmuz darbe girişiminde takındıkları tavırlar, gösterdikleri dik duruş gerekse başta Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da terör örgütlerine karşı gösterdikleri üstün başarıdan rahatsızlığın bir ifadesi olarak değerlendiriyoruz. Çünkü CHP, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’na karşı olduğunu her defasında dile getirmiş ve bu konudaki rahatsızlığını açık bir şekilde ifade etmekten kaçınmamıştı. Bu operasyonları başarıyla yürüten Genelkurmay Başkanımıza ve 2. Ordu Komutanımıza karşı bu söylemleri geliştirmelerinin asla tesadüf olmadığını, zamanlamasının dahi bilerek belirlenen komutanlarımızı yıpratma çabası olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Bu söylemlerinden dolayı CHP’nin ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Türkiye’nin teröre karşı yürütmüş olduğu mücadeleye saygı göstermediklerini düşünüyoruz. Muharrem İnce’nin apoletlerini sökeceğim dediği 2. Ordu Komutanı korgeneral Metin Temel 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülere karşı en dik duruşu gösteren ve o gece emrindeki bütün birliklerin darbeye karşı durmasını sağlamak için çok büyük çaba ve gayret sarf ettiğini bütün Türkiye yakinen biliyor” ifadelerinde bulundu.

“İnce’ye söyletiyorlar”

Sözen, Muharrem İnce’nin sözlerinin FETÖ ve Kandil’in sözleri olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

“Terörle mücadele tarihimizin en başarılı operasyonlarını yürüttüğümüz bugünlerde bütün bu birliklere emir ve komuta eden 2. Ordu Komutanı korgeneral Metin Temel’in CHP ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce tarafından hedef gösterilmesinin bir FETÖ projesi olduğunu ve bu söylemlerin de FETÖ’den gelen talimatlar olduğunu değerlendiriyoruz. Bu sözler sadece CHP’nin ve İnce’nin değil Kandil’in, İmralı’nın, FETÖ’nün ve ülkemizin bu operasyonlarından rahatsız olan içerdeki ve dışarıdaki şer odaklarının düşünceleri olduğunu ve bu düşünceleri de sayın İnce’ye söylettirdiklerini değerlendiriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının moralini bozmaya, onları rencide etmeye, onları küçük düşürmeye, görevi ve makamı ne olursa olsun hiç kimsenin hakkı da, haddi de yoktur. İnce’yi derhal Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ve halkımızdan özür dilemeye davet ediyoruz.”