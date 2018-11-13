Güzellik uzmanlarına lazer teknolojileri ve mevzuatlarıyla ilgili seminer verildi

Türkiye Estetisyenler Federasyonu Başkanı Rıfat Kıyıcı, Diyarbakır'da güzellik uzmanları, estetisyenler ve girişimcileri bilinçlendirmek adına seminer düzenledi.

Diyarbakır'da bir otelin toplantı salonunda güzellik uzmanları, estetisyenler ve girişimcileri bilinçlendirmek ve mevzuatları anlatmak için seminer düzenlendi. Günümüzün en popüler ve en ihtiyaç duyulan uygulamalarından biri olan lazer epilasyon, tüm lazer uygulamaları ve lazer kullanım mevzuatları konusunda katılımcılara detaylı bilgiler verilmesi için düzenlenen seminere çok sayıda güzellik merkezi işletmecisi ve çalışanı katıldı. Diyarbakır'da gerçekleşen eğitimlerde estetisyenler, güzellik salonu sahipleri ve yeni güzellik salonu açmak isteyen girişimcilere rehber niteliği taşıyacak ve verilecek detaylı eğitimin sonunda, katılım sertifikası almaya hak kazanacakları belirtildi.

“Eğitimsiz estetisyen bu işi yapmamalı”

Toplantının amacının Diyarbakır'daki güzellik uzmanlarının ve bu eğitimi veren kurumları bilinçlendirmek olduğunu söyleyen Türkiye Estetisyenler Federasyonu Başkanı Rıfat Kıyıcı, eğitimsiz estetisyenlerin bu işi yapmaması gerektiğini kaydetti. Kıyıcı, “Lazer teknolojileri üzerine uygulamalarda kullanılan cihazlarda hem mevzuatları, hem yetki alanları hem de kullanım şekilleri ve lazer arasındaki farkların hakkında eğitim vereceğiz. Biz aslında seminerden ziyade bir eğitim veriyoruz. Ne kadar çok güzellik uzmanı bilinçlendirirsek, hem sektör hem de güzellik salonuna giden insanlar daha fazla kaliteli eğitim alır. Yeni teknolojiye uyum sağlayarak hizmetler alır. Doktora en yakın mesleklerden olan güzellik uzmanları iyi bir eğitim almadan bu işe asla teşebbüste bulunmamaları lazım. Ankara'da da çalışmalarımız devam ediyor, bir takım yönetmelik değişikleri yapacağız. Bazı haklarımız var ne yazık ki daha önce bunlar elimizden alınmış, bunların büyük bir kısmını aldık tabi bunları yeniden kanun ve yönetmeliğe uygun bir hale getireceğiz" dedi.

Seminer sonrası katılımcılara gerekli mevzuatlar ve sertifikalar takdim edildi.