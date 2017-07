Hainlere karşı milletin yazdığı tarihten İHA objektifine yansımalar

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, o gecenin fotoğraflarını Diyarbakır ve Bismil ilçesinde sergiliyor. 15 Temmuz akşamı Boğaz Köprüsü’nü tankların kapattığını ilk duyuran haber kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm yurtta hain kalkışma girişimini ve sonrasında Türk milletinin tankları ve meydanları teslim almasını Türkiye ve dünyadaki abonelerine servis etti. O gece tüm Türkiye’de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını tüm dünyaya duyurmuştu.

Düzenlenen sergilerle ilgili İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’in takdim yazısı şöyle:

"Türk milleti 15 Temmuz 2016’da darbe kavramını bitirdi. Halkımız, tanklarının altına yatarak, seçimle göreve getirdiği hükümetine ölümüne sahip çıktı. O gece 249 şehit, 2 bin 193 gazi tarihe altın harflerle geçti. Dünyaya demokrasi dersi verdi. Kalkışmanın yaşandığı ilk dakikalardan itibaren, İhlas Haber Ajansı bütün gelişmeleri dünyaya canlı görüntülerle duyurdu. İstanbul’da Boğaz Köprüsü’nü tankların kapattığını milletimiz İHA’dan öğrendi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan İhlas Medya stüdyolarından bağlantılarla halka, sağduyu ve meydanlara inme çağrısı yaptı. Mermilerin uçuştuğu Boğaz Köprüsü’nde, bombaların yağdığı Ankara caddelerinde İhlas Haber Ajansı’nın canını ortaya koyan fedakar çalışanları, unutulmaz görüntüler kaydetti. O gece, önemli bir imtihan veren televizyon ve yayın kuruluşları da İHA’nın cesurca kaydettiği kahramanlık görüntüleri ile milletin, devletine sahip çıkmasında en kritik görevi üstlendi. İslam dünyasının televizyonlarının başına geçip, gelişmeleri dua ederek an be an takip ettiği haberleri, görüntüleri ilk dakikadan itibaren İHA aktardı. Sokakta nefesi kesilene kadar koşan, mermiler yağmaya başladığında, kamerasını namluya çeviren, cuntacılar silahları ile devlet kurumlarına ve meydanlara girdiğinde o anı kaydeden gizli kahramanlar İhlas Medya çalışanlarıydı.

İhlas Holding binasındaki canlı yayın araçlarını, zırhlı panzerlerle ve helikopter ile binaya el koymaya gelen cuntacılardan koruyan fedakar insanlar, canı pahasına yayınlarına İhlas Holding merkezinden ve sokaklardan devam ettiler. İşte o hercümerç içerisinde çekilen ve zihinlerden silinmeyecek olan yüzlerce fotoğraf ve görüntüden, Türkiye tarihinin ak sayfalarında yer alacak en seçkin karelerin, milletimizin hafızasında kalması için, bir sergi olarak takdim ediyoruz. Bu fotoğraf ve görüntüler, asırlarca unutulmayacak. Tarihe ismi kazılan kahramanlar gibi, o gece gözünü kırpmadan çalışan İhlas Haber Ajansı’nın ve İhlas Medyanın milli şuurdaki ekiplerinin servis ettiği bu kareler sonsuza kadar, yüz akı olarak hatırlanacaktır. A. Mücahid Ören."

Diyarbakır’da 2 sergi açılıyor

İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır’da da 2 ayrı sergi açacağı belirtildi. İlk serginin 13 Temmuz 2017 perşembe günü saat 11.00’da yapılacak olan açılış ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Sanat Galerisi Sergi Salonu’nda, ikinci serginin ise 15 Temmuz 2017 tarihinde Bismil Kaymakamlığı bahçesinde yapılacağı belirtildi. Diyarbakır’da açılması planlanan fotoğraf sergisinin, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İHA İdari İşler Genel Koordinatörü Bilal Koç, il protokolü, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti yöneticileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halkın iştirakiyle açılacağı belirtildi.

Sergi açılacak il ve ilçeler

Diyarbakır’da ‘Tarihi tanıklığa davet’ ismiyle 2 ayrı sergi açılması planlanırken, İHA tarafından Türkiye genelinde 44 noktada serginin açılacağı belirtildi. Sergilerin açılacağı noktalar şöyle:

"İstanbul’da Eyüp ve Taksim Meydanı, Adana’nın Yüreğir ilçesi, Hatay’ın İskenderun ilçesi, Kahramanmaraş, Ankara Mamak, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Antalya, Denizli, Aydın, Uşak, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır merkez ve Bismil ilçesi, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, İzmir, Manisa’nın Şehzadeler ve Kula ilçeleri, Kayseri, Sakarya, Amasya, Çorum meydan ve üniversite, Ordu, Samsun, Artvin, Giresun, Trabzon, Elazığ, Sivas."

Öte yandan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sümerpark Sanat Galerisi Sergi Salonu’nda 13 Temmuz tarihinde açılacak fotoğraf sergisinin 10 gün süreyle halka açık kalacağı belirtildi.