HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Öz Büro-İş Sendikası'na ziyaret

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm'ü ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Hak-İş konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm'ü makamında ziyaret etti. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Aküzüm, Arslan'ın Diyarbakır ziyaretinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Taşerondan kadroya geçiş yapan bir milyonu aşkın işçinin kamu çerçeve protokolü kapsamlına alınması gerektiğini talebinde bulunan Aküzüm, geçişi yapılan tüm işçi arkadaşlarının haklarına kavuşması gerektiğini dile getirdi. Arslan'da işçileri korumaları yönündeki çalışmaların devam ettiğini belirterek taleplerin en kısa sürede değerlendirileceğini söyledi.

Görüşmenin ardından Aküzüm Arslan'a plaket takdim etti.