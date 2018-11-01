HAK-İŞ'ten kadınların güçlendirilmesi için eğitim

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı katkılarıyla hazırlanan “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi” projesinin 7'nci eğitim programı açılışı Diyarbakır'da HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından gerçekleştirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı katkılarıyla hazırlanan “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi” projesi 7'nci eğitim açılışı, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan, HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır Bölge Temsilcisi Mehmet Aküzüm, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir, konfederasyona bağlı sendika başkanları ve üyelerin katılımıyla Diyarbakır'da başladı. İki gün sürecek eğitim ilk gün toplumsal cinsiyet algısı, kapsamı ve mobbing, cinsiyet eşitliği alanında uluslararası referanslar, ihtiyaç tespit anketi, sivil toplum ve sendikal hayatta sosyal diyalog mekanizmaları başlıklı eğitimler verilecek. Eğitimin 2'nci günü ise çalışma yaşamında kadın hakları ve hukuksal referanslar, toplu iş sözleşmelerinde müzakere teknikleri, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, genel memnuniyet anketi ve sertifika töreni ardından eğitim sona erecek.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan, HAK-İŞ'in özgün faaliyetlerinden birinin kadın faaliyetleri olduğunu belirterek, “Kadın çalışanlara yönelik, HAK-İŞ'in büyük sorumlukları olduklarının farkındayız ve onun bilinciyle hareket ediyoruz. Bizim hedef kitlemiz öncelikli olarak çalışan ve emekçi kadınlar. Çalışan ve emekçi kadınlara öncelik olarak sendikalaşmalarını sağlamak, sendikalarda yer almalarına çalışıyoruz. Daha sonra sendikalara üye olarak katılan emekçi kadınları sendikalarımızda kadın sendikacı olarak yer almalarını teşvik ediyoruz” dedi.

Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır Bölge Temsilcisi Mehmet Aküzüm ise bu projenin çalışan kadınların her platformundaki yeri ve önemine değindiğini aktararak bu projenin Diyarbakır ve bölgesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Aküzüm, “Bir kadın hem çalışıp hem de anne olma görevini yerine getirirse onun için artı yoğunluk ve yorgunluk olacaktır. Bundan dolayı kadın çalışanlarımızın iş yerinde ve tüm ortamlarda daha farklı bir ayrıcalıkla korunması gerektiğine inanarak bu projenin de kadın çalışanlar, sendikamız ve ilimiz hakkında hayırlar getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.