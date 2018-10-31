Hamallıktan Avrupa şampiyonluğuna uzanan görme engelli halterci

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Spor Kulübü olarak Gaziantep'te düzenlenen ve 6 sporcuyla katıldıkları şampiyonadan 7 madalya ile dönen Erdoğan ve ekibinin hedefi Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek.

Diyarbakır'da hamallık yaparak geçimini sağlarken halter sporuyla tanışan görme engelli Mehmet Emin Erdoğan, 2006 yılında Türkiye'yi temsilen Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı şampiyonadan Avrupa birinciliği ile döndü. 2007 yılındaki dünya şampiyonasına da katılan Erdoğan, Türkiye'ye dünya ikincisi olarak döndü. Daha sonra şanssız bir sakatlık geçiren Erdoğan, müsabakalara ara vermek zorunda kaldı. Kendisi gibi engellilere destek olmak amacıyla bir spor kulübü kuran Erdoğan'ın sporcuları sayısız madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Daha sonra Kayapınar Belediyesi bünyesine geçen kulüp, başarılarını sıralamaya devam ediyor. 5 - 7 Ekim tarihleri arasında Gaziantep'te Türkiye Görme Engelliler Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonasına 6 sporcuyla katılan kulüp 7 madalya alarak 37 il arasından Türkiye 3'üncüsü olarak kente döndü. Kulübün halterdeki şimdiki hedefi Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek.

"Hamallık yapıyordum"

Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübünün hem başkanı hem de sporcusu olan Mehmet Emin Erdoğan, halterle tanışmadan önce hamallık yaparak geçimini sağladığını belirterek, "Ağır işlerde ve çok zor şartlarda çalışıyordum. Sonra halterle tanıştım. 2006 yılında Türkiye'yi temsilen Çek Cumhuriyeti'ne gittim. Avrupa birincisi oldum. 2007'de de dünya ikincisi oldum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim. Daha sonraki yıllarda bir sakatlık geçirdim ve bir süre ara vermek zorunda kaldım. Yaklaşık 5 aydır çalışmalara başladım. Önümüzde dünya şampiyonası var. Amerika'da olacak. Allah'ın izniyle ben de katılmayı düşünüyorum. Şu an hazırlık aşamasındayım. İlimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı göklere çıkarmak istiyorum. Aynı zamanda kulüp başkanıyım. Kendim gibi görme engelli kardeşlerimize ön ayak oluyorum. Kılavuz oluyorum. Engelli olup da dört duvar arasında sıkışan ve ulaşamadığımız engelli kardeşlerimiz bizlere ulaşsınlar. Güzel etkinliklerimiz var" şeklinde konuştu.

"6 sporcuyla 7 madalya"

Kendisiyle beraber altı sporcuyla katıldıkları şampiyonadan 7 madalya ile döndüklerini dile getiren Erdoğan, "Takım sıralamasında 37 il arasından da 3'üncü olduk. Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü olarak yaklaşık bir senedir hazırlanıyorduk ve emeğimizin karşılığını aldık. İlimizi en güzel şekilde temsil ettik. Halter salonumuz yok Diyarbakır'da. Fitness salonlarında hazırlanmak istemiyoruz. Çünkü buradaki kilolar olimpik kilo değil. O yüzden sakatlıklar çıkabiliyor. Valimizden ve il müdürümüzden halter salonu kurulmasını istiyoruz" diye konuştu.

3 yıldan beri halterle ilgilenen kulüp sporcusu görme engelli Serhat Çindemir de, "Turnuvalara giderek kendimi geliştirdim. Geçen yıl Aksaray'da turnuvamız vardı. Gençlerde birinci oldum. Büyükler kategorisinde ikinci oldum. Toplam 2 madalya aldım. En son geçen hafta Gaziantep'te turnuvamız vardı. 60 kiloda 3'üncülük madalyası aldım. Milli takıma girip Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.