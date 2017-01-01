Hamzalı katliamı unutulmadı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi’nde terör örgütü PKK tarafından katledilen biri güvenlik korucusu 23 kişi düzenlenen programla anıldı.

Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi’nde terör örgütü PKK mensupları tarafından 1 Ocak-16 Mart 1995 tarihlerinde düzenlenen iki ayrı saldırıda, biri güvenlik korucusu, 23 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Hamzalı Mahallesindeki anıtın önünde düzenlenen törene, Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törende konuşan Kaymakam Dülgeroğlu, terör örgütünün 22 yıl önce kadın, çocuk, yaşlı demeden savunmasız 23 vatandaşı katlettiğini anımsatarak, “Bugün burada tekrar aynı acıları sizlere hatırlatmak için değil şehitlerimizin ansını yaşatmak adına bir araya geldik. Bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü bütün dünyaya haykırmak için bir araya geldik. 1 Ocak 1995’te bölücü terör örgütü altı aylık Fatma bebeğimizi, 23 yaşındaki hamile Aysel bacımızı, 85 yaşında Tayip dedemizi, 75 yaşında Abdurrahman dedemizi katletti. Bununla zannetti ki buralı kardeşlerimiz kalplerinde taşıdıkları vatan sevgisini kaybedip, onların yanında yer alacaklar. Ama 22 yıl sonra bugün yine görüyoruz ki ve hepimiz şahit oluyoruz ki Hamzalılı kardeşlerimiz, devletimizin ve milletimizin yanındadır” dedi.

Konuşmanın ardından çocuklar tarafından şiir okundu. Anma programı,

İlçe Müftülüğü yetkililerinin dualarının ardından katılanlara yemek ikram edilmesiyle sona erdi.