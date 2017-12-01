Hani, belediye yatırımlarında altın çağını yaşıyor

Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, belediyenin 2017 yılında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İlçeyi daha modern bir hale getirmek için çabalarının devam ettiğini belirten Yazıcı, ilçenin 2017 yılında belediye yatırımları bakımından altın çağını yaşadığını ifade etti. Yazıcı, “Biz 2017 yılının Hani ilçesi için altın çağımız olacak demiştik ve belediyecilik alanında yaptığımız çalışmalarla verdiğimiz bu sözü yerine getirdik ve getiriyoruz. 2017 yılında ilçe merkezindeki tüm cadde ve sokakları parke kilit taşı ile döşedik. Çarşı merkezini ışıklandırıyoruz. Yine mahalle ve yollarımızı sıcak asfalt ile kapladık. Ayn-Kebir Meydanı’ndan Prestij Caddesi olan alanı da küp taşlarla döşüyoruz. Çalışmalar tamamlanma aşamasında. Özetle ilçe merkezimiz modern bir görünüme kavuşacak. Belediyecilik alanında 2017 yılı ilçemiz için altın çağını yaşamıştır. Bu çalışmalarımız 2018 yılında da devam edecektir. Hani halkı hizmetin en iyisine layıktır ve bizler de onlara hizmet etmek için çabalıyoruz” dedi.