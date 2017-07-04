Hani Belediyesi, çocuk parklarına çocuk şehitlerin ismini verdi

Geldiği ilk günden bu yana ilçe halkının sevgilisi haline gelen ilçede kaymakamlık görevini de yürüten Şaban Arda Yazıcı, hazırladığı projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. İlçeye atandığı günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren Yazıcı, kentin en büyük sorunu olan su problemini çözerken, dere ıslah çalışmalarında da son aşamaya geldi. Yaklaşık 164 milyon lira değerindeki projeleri hayata geçirmek için yoğun mesai harcayan Yazıcı’nın son faaliyeti, ilçedeki çocuk parklarını bir bir açmak odu. Yazıcı, ilçede çocukların oyun oynamalarını sağlamak için çocuk parklarını hizmete açtı.

Şehit çocukların ismi parklarda yaşayacak

İlçede yeni yapılan parkların hepsine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan çocukların ismi verildi. 24 Temmuz 1995 tarihinde, İran’dan Türkiye’ye giren 150 kişilik PKK’lı terörist grubu, Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğu köyü Atabinen mezrasına giremeyince evleri roket atışına tuttu. Teröristler 7’si kadın ve çocuk, 12 kişiyi öldürdü, 13 kişiyi ağır yaraladı. PKK tarafından öldürülen 1 yaşındaki Bilgehan Şapkacı’nın ismi ilçede tamamlanan çocuk parkına verildi. Yine 10 Temmuz 2016’da Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK mensuplarınca 2. Hudut Tugay Komutanlığı’na düzenlenen saldırıda havan mermisi isabet eden araçtaki 12 yaşındaki Doğan ve 5 yaşındaki Viyan Kanat hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Viyan Kanat’ın ismi de ilçede yeni yapılan çocuk parkına verildi. 11 Ağustos 2016’da Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü’nün hemen girişinde polis servis aracının geçişi sırasında PKK’lılarca bombalı saldırı düzenlenmiş ve aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kundaktaki bebek olan Ceylan Naz Aydın’ın da ismi yine ilçedeki parka verildi. Son olarak 6-8 Ekim 2014 olaylarında terör örgütü mensuplarınca vahşice katledilen sembol isim haline gelen Yasin Börü’nün de ismi, Yazıcı’nın talimatı ile ilçedeki parka verildi. 13 Ocak 2016’de terör örgütü PKK mensuplarınca Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki emniyet lojmanlarına saldırı düzenlenmiş, olayda 5 yaşındaki Mevlüde İrem Çiftçi de hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Çiftiçi’nin ismi de yine Hani’de yapılan parkta yaşatılacak.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yazıcı, ilçede oyun parklarının yapılması ile ilgili çalışmaların sona gelindiğini söyledi. Yazıcı, “Çocukların oyun parklarında zamanlarını geçirmeleri için kentteki birçok noktaya oyun parkı yaptık. Bu oyun parklarına da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen çocukların isimlerini vermeyi uygun gördük. Yeni oyun alanlarımız çocuklara ve vatandaşlara hayırlı uğurlu olsun” dedi.