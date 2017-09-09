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09 Eylül 2017 13:52

Hani belediyesi günlük 80 ton çöp topluyor

Diyarbakır’ın Hani Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçede günlük olarak 80 ton çöp toplandığı bildirildi.

Hani belediyesi günlük 80 ton çöp topluyor

09 Eylül 2017 13:52


Her şeyin temiz bir çevre için ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, belediye olarak 20 personel 8 araç-gereç ile


çöp noktalarından günlük 80 ton çöp toplandığını dile getirdi. Yazıcı, "Vatandaşlarımız ilçede oturmanın icaplarını yerine getirmek zorundadır. Vatandaşlarımız üzerlerine düşeni kendi sağlığı için yapmalıdır. Çöplerimizi düzgün bir şekilde poşetler içinde çöp kutularına atmalıdır. Vatandaşlarımızın çöplerini bidonlara değil de yanına atmaları çevreyi kirletmenin yanı sıra koku ve mikrop saçmaktadır. Belediyenin çöp araçlarının hangi mahalleye hangi dakikada gittiği bellidir. Vatandaşlarımızın çöp konusunda daha duyarlı olması gerekmektedir. Sokaklarımız gündüz ve gece süpürgeciler tarafından sürekli temizlenmektedir. Aynı şekilde yol süpürme aracımızda cadde, sokak, yollar ve ana arterleri süpürmektedir. Şehir temizliği sadece belediye çalışanlarının gayretleriyle başarıya ulaşılabilecek bir iş değildir. Çünkü insanlar sürekli tüketen bir varlıktır ve bu tüketim sonucu oluşan çöpler kontrol altına alınamazsa yer yer ilçemizde de gördüğümüz çirkin ve sağlıksız koşullara sebebiyet verilebilir. Kontrollü bir şekilde bu işleri yürütme sırasında karşılaştığımız en önemli sorunlardan biri halkımızın çöplerini poşetlere koymadan, gelişigüzel zamanlı zamansız sokağa atmalarıdır. Bu sorun çözülmedikçe çöpler saat başı alınsa bile sokaktan araç geçtikten sonra tekrar aynı yerde çöpler görülebiliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını ve çevrelerini temiz tutarak korumalarını istiyoruz" dedi.


Kaymakam ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, belediyenin halkın çöplerini ilanlarda belirttiği 19.30-21- 30 arasında topladığını da sözlerine ekledi.




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