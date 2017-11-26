Yazıcı, Hani Kaymakamlığı ve Hani Belediyesinin ortak projesi kapsamında çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla bin 184 okul öncesi öğrenci için 6 ay süreyle çocuk dergisi ve eğitici materyal dağıtımının başladığını söyledi. Yazıcı, "Okul öncesi çocuklarımızın eğitimini çok önemsiyor ve okul öncesi eğitime teşvik ediyoruz. Kaymakamlığımız ve belediyemiz işbirliğiyle gerçekleştirilmekte olan bu proje ile ilçemizin tamamında uygulanmak üzere çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak için bin 184 okul öncesi öğrencimizi 6 ay süreyle çocuk dergisi abonesi yapmaya ve eğitici materyal desteği sunmaya karar verdik. Bundan sonra ilçemizdeki tüm okul öncesi eğitim gören çocuklarımıza her ay düzenli bir şekilde çocuk dergilerinin ve eğitici materyallerin dağıtımını yapacağız. Böylece çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenme metotları gelişecek" dedi.