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27 Şubat 2018 09:27

Hani belediyesinden gıda denetimi

Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediyesi ekipleri, yemek fabrikası, imalathane, market, kasap ve fırınlarda gıda denetimi yaptı.

Hani belediyesinden gıda denetimi

27 Şubat 2018 09:27


Hani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda denetimi yaptı. Ayda bir defa rutin olarak ilçede faaliyet gösteren unlu mamulleri üretimi, yemek fabrikası, imalathaneler, market, kasap, manav ve fırın gibi vatandaşın günlük tüketim ihtiyaçlarının karşılandığı yerlere denetim yapıldı. Denetimler, Hani Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Hani Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü gıda mühendisleri tarafından yapıldı. Gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolleri sağlanırken, yemek fabrikası ve imalathanelerin hijyen durumu ile iş yerlerinin ruhsatlarının olup olmadığı da yapılan denetimde ele alındı.


Denetimler hakkında bilgi veren Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, "Hani ilçesinde göreve atandıktan sonra aylık rutin gıda denetimlerini yapmaya başladık. Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli ürün tüketmeleridir. Belediyemiz zabıta müdürlüğü ekipleri, Hani Toplum Sağlığı Merkezi ve Gıda, Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü gıda mühendisleri ile birlikte denetimlerini gerçekleştirdi. Unlu mamulleri imalathanelerinde market ve benzeri günlük tüketimlerin yapıldığı yerlerde yapılıyor. Son kullanımı geçmiş ürünlerin toplanması ve hijyen olmayan yerlerde uyarı cezaların uygulandı. Rutin denetimlerimiz her ay yapılarak vatandaşlarımızın kaliteli hijyen ortamda üretilen ürünlerin tüketmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya da devam edeceğiz" dedi.




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