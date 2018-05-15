Hani Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açtı

Serginin açılışına Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, kaymakamlık ve belediye görevlileri ile öğretmen, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıl sonu sergisi açılışı töreninde konuşan Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, yıl boyu kursiyerlerin öğrendiği öğrettiği el emeği göz nuru ürünlerin sergilenmesinin çok anlamlı ve güzel olduğunu belirterek; “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz çok geniş bir yelpazeye eğitim imkanı sağlıyor. Her yaş grubundan çocuklar da dahil herkesin eğitimine destek veriliyor. Halk Eğitim Merkezi çok geniş bir alanda kurs açabilme ve binlerce vatandaşına bu anlamda ulaşabilen bir kurum haline gelmiştir” dedi.

“Siz yeter ki kurs talep edin”

Hani ilçesinin geleneksel el sanatlarının genç kuşaklara öğretilmesi ve o sanatların güncellenmesi anlamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün çok güzel çalışmaları olduğuna da dikkat çeken Kaymakam Yazıcı, “Hani’de açılan kurslara yoğun bir ilginin olduğuna şahit olduk. Özellikle Hani’nin geleneksel el sanatlarının genç kuşaklara öğretilmesi ve o sanatların güncellenmesi alanında da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün çok güzel çalışmaları var. Bu anlamda da Halk Eğitim Merkezimizin ciddi bir liderlik yaptığını görüyoruz. Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu çabalar tabi ki artarak, alanı ve kitlesi genişletilerek devam edecek. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“8 bin kişi faaliyetlerimizden faydalandı”

1 Eylül 2017 tarihi itibariyle bugüne kadar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce açılan 380 kurstan 6 bin 500 kadın, bin 500 erkek olmak üzere toplamda 8 bin kişinin faydalandığını söyleyen HEM Müdürü Abdulbaki Üçdağ, bu katılımın artarak devam edeceğini belirtti. Üçdağ, “Bu yıl da yoğun bir eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirdik. Tüm alanlarda açılan kurs çeşitliliğimiz artarken var olan kurslarımızdaki kalite anlayışımızı da Kamu Hizmet Standartları ölçüsünde yükseltmeye gayret ettik. 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren bugüne kadar kurumumuzda 380 adet kurs açıldı. Kurslarımızda 6 bin 500 kadın, bin 500 erkek kursiyer ile toplamda 8 bin kişi faaliyetlerimizden yararlandı. Bu katılım oranları 2018 tarihinde yeni döneme kadar artarak devam edecektir. Kurumumuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan’ın destekleri ile başlatılan okuma yazma seferberliği ile ilgili faaliyetlerine devam etmektedir. Bu doğrultuda sizlerin de destekleri ile 1 Eylül 2017 tarihi itibariyle 150 kursumuzda kadın ve erkek toplamda bin 850 kursiyerimiz kurslarımızdan yararlanmaktadır. Okuma yazma seferberliğine devam etmek isteyen kursiyerlere de gerekli duyurular yapılıp eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır.

Bu yıl da kurumumuzda tüm kamu kurumlarımız ve özel sektör temsilcilerimizle birlikte yoğun bir eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerde devletimizin sağlamış olduğu eğitim imkanlarını çok değerli halkımıza kazandırmaya gayret gösterdik. Sizlerin nezdinde eğitim öğretim faaliyetlerine destek ve katkılarını esirgemeyen başta ilçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Şaban Arda Yazıcı olmak üzere herkese şükranlarımızı sunarız. ‘Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim’ sloganıyla kurumumuz halkımıza eğitim hizmetlerine devam edecektir” şeklinde konuştu.

Tören, protokol tarafından sergi açılışının yapılması ve serginin gezilmesinin ardından ikramda bulunulmasıyla sona erdi.