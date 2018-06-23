“Hani İlçemizin yıllanmış sorunlarını çözüyoruz”

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Hani ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla istişarede bulundu, Büyükşehir Belediyesi’nin Hani ilçesine yönelik projelerini anlattı. Daha sonra esnafı dolaşan Başkan Atilla, yolda gördüğü vatandaşlarla selamlaştı. Semt Pazarını da ziyaret eden Başkan Atilla, pazarcılara hayırlı işler diledi.

Gürbüz Mahallesiyle ziyarete başlayan Başkan Atilla, 15 Temmuz Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Her mahalleye önem verdiklerini belirten Başkan Atilla, halkın görüşünü almak için ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi. Daha sonra Kuyular Mahallesine geçen Başkan Atilla, vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Şehit Güvenlik Korucusu Emrah Tezgel’in ailesini de ziyaret eden Başkan Atilla, burada şehidin yakınlarıyla bir süre görüştü. Ardından Abacılar Mahallesine geçen Başkan Atilla, halkın beklentilerini sordu.

Hani ilçe merkezine de geçen Başkan Atilla, Cumhuriyet Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaçlara göre hizmet ürettiğini söyledi. Kısa sürede şehrin her yanında önemli belediyecilik çalışmalarını hayata geçirdiklerini belirten Başkan Atilla, şöyle konuştu:

“Hemşehrilerimizin ayaklarına giderek onlara hangi hizmeti beklediklerini soruyoruz. Hani ilçemizin yıllanmış sorunlarını çözüyoruz. Sorumlu olduğumuz mahalle sayısı çok fazla, uzman kadromuzla her yere en iyi belediyecilik hizmetini götürme gayretindeyiz. Diyarbakır’ın yüzölçümü içerisinde bulunan her tarafa en kaliteli hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Hükümetimizin destekleriyle en ucra köşelerde bile hizmet götürebiliyoruz. Hemşehrilerimizle büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, halkımızın refahı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmeti adil bir şekilde bütün mahallelerimizde yapma ilkesiyle sürdürüyoruz. 2018 yılı hizmet programı kapsamında alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız devam edecek. DİSKİ Anıl, Gürbüz ve Kuyular Mahallesi’nde kanalizasyon çalışmasını yapacak".

Vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Atilla’ya teşekkür etti.