Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 13:08

Hani ilk modern saat kulesine kavuşuyor

Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediyesi tarafından ilçenin çarşı merkezinin giriş noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Meydanı içerisinde inşa çalışmaları devam eden 15 Temmuz Milli İrade Parkına görkem ve ihtişam katacak modern saat kulesi dikiliyor.

Hani ilk modern saat kulesine kavuşuyor

13 Eylül 2017 13:08


İlçede yapımı devam eden ve yaklaşık maliyeti 200 milyona ulaşan toplam yatırımlarla birlikte yeni projelerle ilçenin ihtiyaçlarına yönelik estetik çalışmalar da yapan Hani Belediyesi, vatandaşların zaman ihtiyacını karşılayacak modern bir saat kulesi yapıyor. Saat kulesinin bütün finans giderlerini Hani Belediyesinin talebi üzerine kardeş belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Yapımına başlanılan ve yakın zamanda tamamlanarak halkın hizmetine girecek olan Prestij Caddesi ile Merkez Mahallesi ve çarşı merkezinin giriş noktalarından olan 15 Temmuz Şehitler Meydanı içerisindeki 15 Temmuz Milli İrade Parkına monte edilecek olan saat kulesi hem görsel olarak Hani’ye yakışacak, hem de vatandaşların çok büyük beğenisini kazanacak. Modern saat kulesinin konulacağı alandaki çalışmaları Hani Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, yerinde inceledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç