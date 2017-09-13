Hani ilk modern saat kulesine kavuşuyor

İlçede yapımı devam eden ve yaklaşık maliyeti 200 milyona ulaşan toplam yatırımlarla birlikte yeni projelerle ilçenin ihtiyaçlarına yönelik estetik çalışmalar da yapan Hani Belediyesi, vatandaşların zaman ihtiyacını karşılayacak modern bir saat kulesi yapıyor. Saat kulesinin bütün finans giderlerini Hani Belediyesinin talebi üzerine kardeş belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. Yapımına başlanılan ve yakın zamanda tamamlanarak halkın hizmetine girecek olan Prestij Caddesi ile Merkez Mahallesi ve çarşı merkezinin giriş noktalarından olan 15 Temmuz Şehitler Meydanı içerisindeki 15 Temmuz Milli İrade Parkına monte edilecek olan saat kulesi hem görsel olarak Hani’ye yakışacak, hem de vatandaşların çok büyük beğenisini kazanacak. Modern saat kulesinin konulacağı alandaki çalışmaları Hani Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, yerinde inceledi.