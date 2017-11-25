Hani’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Program daha sonra Necip Fazıl Kısakürek Toplantı ve Konferans Salonu’nda yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya tarafından yapıldı. Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, öğretmenliği kelimelerle ifade edebilmenin oldukça zor bir iş olduğunu söyledi. Başkan Yazıcı, "Ayrıca zor bir coğrafyada, zor bir alanda çalışıyoruz. Bunun ekstra zorlukları var. Allah bizleri ve sizleri üzerimize aldığımız bu görevleri hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Allah bizleri, şu memleketin çocuklarını hakkıyla yetiştirip onları, ülkesine, milletine, anasına, babasına, insanlığa hizmet eden birer insan olarak yetiştirmeyi nasip etsin” dedi.

Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya ise; gelişimin ve ilerlemenin önündeki en büyük engelin cehalet olduğunu söyledi. Kaya, "Sizler, milli davamızın yılmaz, yorulmaz, usanmaz davacılarısınız. Sizler, cahilin değil, cehaletin düşmanı, ilim ve irfan ordusunun rütbesi, eğitimin temel taşı, çocukların can yoldaşı, bilimin sunucusu, mukaddes adına tüm değerlerin koruyucusu, peygamber mesleğinin icracılarısınız. Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak ve ülke başarısını zirveye taşımak için gerekli temel şey eğitimdir. Eğitim seviyesi ilerlemiş ve kültürlü milletler daima dünya tarihinde yer edinmişlerdir. Aynı zamanda birçok ülkeye de rol model olmuşlardır. Ülkeyi çağdaş seviyeye götüren, uygar ve kültürlü bireyler yetiştiren ve topluma büyük katkı sağlayanlar ise eğitimin mutfağında yer alan öğretmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk başöğretmen unvanını alarak bu mesleğin kutsallığının hiçbir maddiyatla ölçülemeyeceğini, milletlere yön veren ve milletleri yücelten şüphesiz ki öğretmenlerdir" diye konuştu.

Genç öğretmenler yemin etti

Protokol konuşmalarının ardından ilçedeki çeşitli okullarda mesleğe yeni başlayan stajyer öğretmenler protokol önünde yemin etti. Yemin eden öğretmenler adına konuşan Borsa İstanbul İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Etik, öğretmenlik mesleğinin gönül mesleği olduğunu ifade ederek, "Öğretmen olmak sadece bir meslek sahibi olmak değildir. Değişen ve gelişen her alanda çocuklara, gençlere topluma öncülük etmektir. Bu nedenle sürekli olarak kendimizi geliştirmenin önemli olduğunu unutmamalıyız. Öğretmenler ulusal değerlere en çok sahip çıkması gereken kişilerdir. Bu nedenle örnek davranış sergileyen kişiler olmamız gerekir. Bizler maaş karşılığında çalışan kişiler değiliz. Bir öğretmen olarak hayallerimin peşinden koşuyorum. Biz toplumun her alanına hitap eden kişileriz. Öğretmenlik gönül işidir. Okul sadece bir iş yeri değil, öğrettiğim ve daima öğrendiğim yerdir. Bizim hayata bakışımız insanlardan edindiğimiz sevgi ve saygıdır. Bu sevgi ve saygı emeğimizle doğru orantılıdır" şeklinde konuştu.

Tören Hanimiş Müzik Gurubunun müzik şöleni, şiirlerin okunması ve öğretmenler onuruna verilen yemekle sona erdi.