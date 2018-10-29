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Hani'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde yüzlerce çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yüzlerce çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi.


Sabah saatlerinde başlayan etkinlikler kapsamında Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turan Soğukoluk, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğe katılan çocuklar ellerinde bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi.


Etkinliğin ardından konuşan Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turan Soğukoluk, "Bugün 95. yılını kutladığımız cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Devletimiz ilelebet var olsun, necip milletimiz sağ olsun. Gururla, umutla, kararlılıkla, inançla ve azimle nice 95 yıllara. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

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