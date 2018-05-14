Hani’de dolu dolu ’Anneler Günü’

Hani Belediyesi tarafından düzenlenen ’Anneler Günü’ etkinliğinde kadınlar doyasıya eğlendi. Anneleri özel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Yazıcı, annelerin toplumu şekillendirdiğini belirterek, kadınlara değer vermeyen toplumların her alanda geri kaldığını söyledi. Ev sahipliğini Hani Belediyesinin yaptığı programa gelen konuklara, belediye tarafından yemek ve içecekler ikram edildi. Gül ve karanfillerin yanı sıra çeşitli hediyeler dağıtıldı. Hani Belediyesi Başkan Yardımcısı Hicran Çiftçioğlu programda bir konuşma yaptı. Başkan Yardımcısı Hicran Çiftçioğlu, konuşmasında, katılımları için teşekkür edip annelerin gününü kutladı. Çiftçioğlu, konuşmasında devam eden belediye çalışmaları hakkında kadınları bilgilendirdi.

"Anne, toplumu ilgilendiriyor"

Düzenlenen etkinlik ile ilgili Hani Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcının, yazılı mesajını annelere okuyan Başkan Yardımcısı Hicran Çiftçioğlu, toplumun temelini ailenin, ailenin temelini ise annelerin oluşturduğuna dikkat çekerek, "Annelerimiz, yetiştirdikleri kuşaklarla toplumun biçimlenmesinde en büyük rollerden birini üstlenmektedir. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren evrensel boyut bir kazanmaktadır. Kadınların toplumsal hayatta daha etkin olması; geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı sağlayacaktır. Bizi millet yapan değerlerin başında anneler gelir. Millet kavramının her birimizde hayat bulmasında ve yaşatılmasında en çok da annelerimizin katkısı vardır" dedi.