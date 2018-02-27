Hani’de ilk kez hüsn-i hat kursu açıldı

Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, Hani Belediyesi bünyesinde ve Hani Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün iş birliği ile açılan sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve mesleki kurslar ile çalışmalarına devam ederken bu çalışmalar halk nazarında da taktir ile karşılanıyor. Geçen yıl hizmete açılan Necip Fazıl Kısakürek Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezi açıldığı günden bu yana bir çok kursa ev sahipliği yapıyor. Kültür merkezinde devam eden kurslarda usta öğreticilere istihdam sağlayıp aile ekonomisine katkı sağlayan Hani Belediyesi, açtığı kurslar ile kursiyerlerin ise meslek sahibi olmalarına imkan sunuyor. İlçede açtığı sürekli kursların yanında zaman zaman yeni alanlarda da kurslar açarak farklılıklar yaşatan Hani Belediyesi, ilk kez hüsn-i hat kursunu açtı.

Hüsn-i hat kursu ile ilgili yapılan duyuru sonrasında başvuru yapan kursiyerler için açılan kursu yerinde inceleyen ve yapılan çalışmalar hakkında kurs eğitmeninden bilgi alan Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, “Açılan kurslara 7’den 70’e tüm ilçe vatandaşları yoğun ilgi gösteriyor. Açılan bu eğitim, kültürel, sportif ve mesleki kursları sayesinde yıllarca terörün gölgesinde içine kapanık bir şekilde yaşamaya çalışan vatandaşlar bu olumsuzluğu kırdı. Her geçen gün kadın, erkek ve çocuk tüm vatandaşlarımız sosyalleşme eğilimini arttırarak toplumsal kaynaşma ve bütünleşme sağlıyor” dedi.