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30 Kasım 2017 10:07

Hani’de kadınlara yönelik Mevlit Kandili programı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde kadınlara yönelik Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Hani’de kadınlara yönelik Mevlit Kandili programı

30 Kasım 2017 10:07


Hani İlçe Belediyesince, Hazreti Muhammed’in doğum yılı nedeniyle kadınlara yönelik Mevlit Kandili programı düzenlendi. Nene Hatun Kadın Taziye Evi ve Sosyal Tesislerinde gerçekleşen program Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra Hazreti Muhammed’in hayatını hakkında bilgiler verildi. Programda, öğrencilerden oluşan İlahi Gurubu tarafından ilahiler de okundu.


Program sonunda ise Hani Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2 ay önce açılan Kur’an-ı Kerim kursuna katılan kursiyerlerden yaşları 10 olan 2 kız çocuğu Kur’an-ı Kerime geçtiklerinden dolayı Hani Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı tarafından ödüllendirilirken, programa katılan kadınlara çeşitli hediyeler takdim edildi.




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