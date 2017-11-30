Hani’de kadınlara yönelik Mevlit Kandili programı

Hani İlçe Belediyesince, Hazreti Muhammed’in doğum yılı nedeniyle kadınlara yönelik Mevlit Kandili programı düzenlendi. Nene Hatun Kadın Taziye Evi ve Sosyal Tesislerinde gerçekleşen program Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra Hazreti Muhammed’in hayatını hakkında bilgiler verildi. Programda, öğrencilerden oluşan İlahi Gurubu tarafından ilahiler de okundu.

Program sonunda ise Hani Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2 ay önce açılan Kur’an-ı Kerim kursuna katılan kursiyerlerden yaşları 10 olan 2 kız çocuğu Kur’an-ı Kerime geçtiklerinden dolayı Hani Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı tarafından ödüllendirilirken, programa katılan kadınlara çeşitli hediyeler takdim edildi.