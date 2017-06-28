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28 Haziran 2017 16:01

Hani’de ‘Kültürlü gençler’ yetişecek

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediyesine görevlendirilen aynı zamanda ilçe kaymakamlığı da yapan Şaban Arda Yazıcı, Necip Fazıl Kısakürek Çok Amaçlı Gençlik Kültür ve Sanat Merkezinin yakın zamanda hizmete gireceğini söyledi.

Hani’de ‘Kültürlü gençler’ yetişecek

28 Haziran 2017 16:01


Geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla ilçe halkının takdirini kazanan Yazıcı, ilçede gençlik alanında hizmet verecek olan Necip Fazıl Kısakürek Çok Amaçlı Gençlik Kültür ve Sanat Merkezinin yakın zamanda açılacağı müjdesini verdi. Merkezde yeni dönemde, yeni yüzüyle 13 alanda 52 branşta açılacak olan kurslarla gençleri yarına hazırladıklarını belirten Başkan Yazıcı, açılacak kurslarda tüm branşlarda yaklaşık 3 bin kursiyerin eğitim göreceğini söyledi. Başkan Yazıcı, açılacak kurslarda özelikle Zazaca, Kürtçe ve Arapça dillerinin halk arasında konuşmalarını daha da arttırarak güçlenmesi ve yayılmasını arttırmak, okumanın yanı sıra yazım gramerlerinin öğretip vatandaşlarımızın dillerini alfabetik olarak yazıma çevrilmesini yayarak kültürlü gençlerin yetişmesini sağlayacaklarını ifade etti. Yazıcı, eğitmenler aracılığıyla açılacak olan kurslarda başarı gösterenlere ödül ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge ve diplomalarında verileceğini sözlerine ekledi.




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