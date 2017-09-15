Hani’de okul bahçeleri düzenleniyor

Okul bahçelerinin daha hijyenik ve ferah olması için yapılan çalışmalarla öğrencilerin çamurdan ve kirli ortamdan kurtulması hedefleniyor.

Okuldaki asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Şaban Arda Yazıcı, "Çocuklarımıza okul bahçelerinde daha hijyenik ve ferah bir ortam oluşturmak için ekiplerimiz tatil süresince asfalt ve çevre düzenlemesi çalışmaları yürütüyor. Hürriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Gürbüz İlkokulu, Kuyular İlkokulu, Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu, Borsa Anadolu İmam Hatip Lisesi okul bahçelerinde çevre düzenlemesi, parke taşı ve sıcak karışım asfaltlama çalışmaları gece gündüz demeden devam ediyor. Hani Belediyesi olarak bizler yılların biriktirdiği mağduriyetleri gidermeye çalışarak, yaptığımız modern yollarla okullarımıza ulaşımı elverişli hale getirerek çocuklarımıza daha iyi ortamlarda eğitim sağlama ve eğitimi her fırsatta gerek fiziki gerekse teknik donatılarla destekleme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Velilerden teşekkür

Okul bahçelerinin asfaltlanmasından çok memnun olduklarını söyleyen okul aile birliği başkanları, veliler ve eğitimciler, yıllardır ihmal edilen hizmetlerin kısa süre zarfında gerçekleştirilmesinden dolayı Başkan Yazıcı’ya teşekkür etti.