Hani’de okuma - yazma seferberliği

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, “Amacımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan bu kıymetli ve anlamlı seferberlik kapsamında ilçemizde okur yazarlık oranında yüzde yüzlere ulaştırmaktır” dedi.

Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, Hani’de okuma yazma seferberliğinin başladığını duyurdu. Hani’de 2016 yılının verilerine göre nüfusun yüzde 12’sinin okuma yazma bilmediğini tespit ettiklerini ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkanı Yazıcı, “İlçe nüfusumuzun yüzde 12 gibi önemli bir kısmı okuma yazma bilmiyor. Amacımız okuma yazma bilmeyen bütün vatandaşımıza ulaşarak bu ilim ve irfan şehri Hani’ye yakışır bir okuma yazma oranını yakalamak, vatandaşlarımızı bu kıymetli ve anlamlı seferberlik imkanlarından faydalandırmaktır” diye konuştu.

Mahalle seferberlik yürütme komisyonları oluşturuldu

Okuma yazma seferberliğinin amaca ulaşması için Hani Kaymakamlığınca İlçe Yürütme Kurulu oluşturulduğunu kaydeden Kaymakam Yazıcı, “Ayrıca mahalleler düzeyinde seferberliği yürütecek ve sorumlu olacak okul müdürlerimiz ve mahalle muhtarlarımız ile ihtiyar heyeti temsilcisi ve imamlardan oluşan mahalle seferberlik yürütme komisyonları oluşturduk. Bu komisyonlar kendi bölgelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri koordinasyonuyla bir tarama yaparak okuma yazma bilmeyenleri tespit edip Halk Eğitim Merkezine bu kişileri isim ve adres bilgisiyle bildirecek. Halk Eğitim Merkezimiz de o bölgede veya yakınında hangi okul varsa, hizmeti vatandaşlarımızın ayağına kadar getirip sunma anlayışı çerçevesinde orada bu kurslar açılacak” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yazıcı, ilçedeki tüm sorumlu kurumlara resmi yazı yazılarak ‘Okuryazarlık Seferberliğinin’ duyurulmasının sağlandığını dile getirdi. Yazıcı, "İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından tüm muhtarlara okuryazarlık seferberliği ile ilgili bilgilendirmeler ve mahallelerde toplantılar yapıldı. Kurumlarımızın sosyal medya ve internet sayfalarında duyurular yapıldı. Kurslara katılanlara derslerde kullanılmak üzere kitapları dağıtıldı” dedi.

"Hani’de okuma yazma bilmeyen kalmayacaktır"

Özellikle Hani’de kırsal kesimlerinde okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması adına Hani Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünce çalışmaların başlatıldığını belirten Kaymakam Yazıcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Amacımız başlatılan bu anlamlı seferberlik hamlesi ile okuryazarlık oranında yüzde yüzlere ulaşmaktır. Yürüttüğümüz çalışmalarımızın meyvelerini inşallah kısa sürede alacağız. Hedefimiz okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza ulaşmaktır. Yüzlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış, onlarca alim yetiştirmiş, ilim irfan şehri bu güzel ilçemizde okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması için ilçemize yakışır bir seviyeye ulaşmak için hedef kitlenin belirlenmesi noktasında muhtarlarımıza, kurum amirlerimize kısacası hepimize çok büyük görevler düşüyor”.