Hani’den Doğu Karadeniz’e kardeşlik köprüsü

Hani Belediyesi Proje Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan proje ile yurt içi gezileri kapsamında Doğu Karadeniz gezisine gönderilen Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri Rize’yi gezdi. İlk olarak, Rize’de Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün ve Belediye Başkanı Halil Turan’ı ziyaret eden usta öğreticiler, Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı ve Hani ilçesi halkının selamlarını iletip beraberlerinde götürdükleri hediyeleri sundular. Usta Öğreticiler daha sonra Güneysu ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne geçerek müdürlük bünyesinde yapılan örnek çalışmalar ve hizmetler hakkında fikir alarak görüş alışverişinde bulundu. Usta öğreticilerin Doğu Karadeniz gezisi Trabzon ve Gümüşhane ziyaretleri ile son buldu.

Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı, belediye tarafından zaman zaman bu tür kültür gezileri düzenlediğini belirterek, “Bu organizasyonlar yıl içerisinde farklı kültürlerin kaynaşması, kardeşliklerin pekişmesi ve ülkenin farklı coğrafi yerlerinin tanınması amacıyla belediye desteğiyle devam ettirilecek” dedi.