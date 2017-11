Hanili dünya şampiyonu Kick boksçulara ödül

Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda, ful kontakt branşında geçtiğimiz ay Türkiye şampiyonu olan ve 5 Türkiye şampiyonluğu, 3’ü Kick boks, 3’ü de Muaythai olmak üzere 6 dünya şampiyonluğu bulunan aslen Hani ilçesi Anıl Mahallesi Nüfusuna kayıtlı şampiyon sporcular, Hasan, Esmer, Esma ve Sultan Zilan kardeşler ile antrenör babaları Abullatif Zilan’a Başkan Yazıcı’dan destek geldi. Son olarak Macaristan’ın Budapeşte şehrinde Dünya Gençler Kick Box Şampiyonası’nda bronz madalya alıp, dünya 3’üncüsü olarak büyük bir başarıya daha imza atan Hasan ve Esmer Zilan’ı Başkan Yazıcı bir kez daha ödüllendirdi.

“Her zaman başarının destekçisiyiz"

Ziyaret esnasında açıklama yapan Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, “İlçemiz ve ülkemiz adına gurur verici bir tabloyla yine karşı karşıyayız. Sporcularımızın kick boks branşında çok büyük başarılarla ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi temsil etmeleri takdire şayandır. Geçen Ağustos ayında Tayland Bankog’da katılmış oldukları Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’nda altın madalya alarak büyük bir başarı elden eden kick boks ve muaythai sporcuları, Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda da ful kontakt branşında geçtiğimiz ay Türkiye şampiyonu olan ve 5 Türkiye şampiyonluğu, 3’ü Kick boks, 3’ü de Muaythai olmak üzere 6 dünya şampiyonluğu elde etmeleri bizleri çok gururlandırdı. Sorumluluk makamında olan kamu görevlileri olarak sporcuların destekçisiyiz ve başarılı sporcularım her zaman arkasındayız. Hangi branşta hangi kategoride olursa olsun başarılı sporcularımızın her zaman en büyük destekçileri olarak arkasında olmaya devam edeceğiz. Desteklerimiz devletin imkanları doğrultusunda her zaman devam edecektir. Başarılı sporcularımızı ve tabi onların bu dereceleri elde etmelerinde büyük pay sahibi olan kick boks antrenörü ve aynı zamanda 4 çocuğumuzun babaları olan Abdullatif Zilan’ı gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Hani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, başarılı sporcuları altın ile ödüllendirerek uğurladı.