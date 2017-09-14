Hanili kadınların yüzü gülüyor

Hizmetlerini "Eşit dağılım" ilkesine göre gerçekleştiren Hani Belediyesi, Büyükşehir Yasası ile köy statüsünden mahalle statüsüne dönüştürülen yerleşim alanlarına önemli hizmetler vermeye devam ediyor. Hani Belediyesi, ilçe merkezi başta olmak üzere kırsal alanda bulunan mahallelere yönelik sunduğu sosyal tesis, taziye evi, asfalt, kilit taşı, temizlik gibi hizmetlerle vatandaşın takdirini kazandı. Kırsal alana yapılan altyapı ve üst yapı çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor

“Mahalleliler arasındaki ilişkiler kuvvetlendi”

Hani Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan vatandaşlar, Dereli Mahallesi’nde yapılan Nene Hatun Taziye Evi ve Sosyal Tesisi mahalle sakinlerinin sosyalleşmesine büyük katkı sağladıklarını belirterek, “Hani Belediyesi, mahallelerimizde Nene Hatun Taziye Evi ve sosyal tesis yapmak için bir çalışma başlattı. Kısa zamanda da böyle bir hizmeti bize sundu. Başkanımız Sayın Şaban Arda Yazıcı’nın bütün hizmetlerinden memnunuz. Mahalle sakinleri olarak, yapılan sosyal tesiste taziyenin olmadığı zamanlarda sohbet ediyor, Kuran-ı Kerim okuyor. Bayanlar da bu sosyal tesise gelerek sohbet ediyor, sosyalleşiyor. Mahalleliler arasındaki ilişkiler kuvvetlendi. Mahalleliler arasında kaynaşma oldu. Buranın yapılması sadece taziye için değil. Halkın birbiriyle kaynaşması açısından çok güzel bir ortam oluyor. Halk ta biz de bu durumdan memnunuz. Bu hizmetleri bize ulaştıran Hani Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

“Taleplerimiz hemen dikkate alınıyor”

Hani Belediyesinden talep edilen hizmetler hemen karşılık bulduğunu belirten mahalle sakinleri, şunları söyledi:

“Eskiden biz kadınlar olarak taziyeleri evlerimizde yapıyorduk. Biz, mahallelerimize bir taziye evinin olmasını istedik. Bu talebimizi Hani Belediyesine ilettik. Belediyemiz de Dereli Mahallemize Nene Hatun Taziye Evi sosyal tesisi yaptı. Yapılan sosyal tesisin içerisine bayanlar için bir taziye evi yaptı. Yollarımız tertemiz. Her gün çöp arabası geliyor, gereken temizlik çalışması yapılıyor. Hani Belediyemiz, çok güzel hizmetler veriyor. Mahallelerimizde şimdiye kadar kimse hiçbir hizmet yapmadı. Birçok alanda daha eksikliklerimiz var. Başkanın bize söyledikleri projeler var. Bu projelerin başında ise aile ortamlarının oluşması ve ailelerin çocuklarıyla birlikte boş zamanlarını geçire bilecekleri mesire alanlarının yapılması, diğer mahallelerde de kadın taziye evlerinin yapılmasıydı. Dereli Mahallemizde Nene Hatun Kadın Taziye Evimiz yapıldı ve hizmete açıldı. Merkez Mahallemizde ise Şehit Gülli Güç Kadın Dinlenme Evi ile Yine Şehit Sabiha Macar Kadın Taziye Evi ve Sosyal Tesislerin temellerinin atıldı. Bu biz kadınlar açısından çok önemli ve sevindiricidir. İnşallah o hizmetlerde kısa zamanda halkın hizmetine açılıp, bir kaynaşma içerisinde olmayı ümit ediyoruz. Hizmet noktasındaki bütün taleplerimiz Hani Belediyesi tarafından hemen dikkate alınıyor ve gereği yapılıyor.”