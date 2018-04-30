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30 Nisan 2018 17:30

Hanımağa AK Parti Diyarbakır Milletvekili aday adayı oldu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Şeyhdoda aşiretinin lideri olan hanımağa lakaplı Suna Kepolu Ataman, AK Parti Diyarbakır Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Hanımağa AK Parti Diyarbakır Milletvekili aday adayı oldu

30 Nisan 2018 17:30


AP ile Anavatan Partisi’nden üç dönem milletvekilliği yapan Şeyhdoda aşiretinin lideri Mahmut Kepolu’nun kızı Suna Kepolu Ataman, ağabeyi ve babasının ölümünün ardından aşiretin başına geçti. Aşiretin reisi olarak hanımağa lakabını alan Suna Kepolu Ataman, AK Parti Diyarbakır Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Kanaat önderleri ve muhtarla birlikte AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına gelip başvurusuna yapan Suna Kepolu Ataman, daha sonra açıklamalarda bulundu. Erken seçim kararının vatana millete hayırlı olmasını dileyen Kepolu Ataman, “Diyarbakır’ın öz evlatları olarak bizler bu topraklar üzerinde yeşertip tüm dünyaya ihraç ettiğimiz kadim milletin asri temsilcileriyiz. Beraber inşa ettiğimiz kardeşlik ve muhabbet kalesini hiçbir şer odağının yıkmasına izin vermeyeceğiz. Bu topraklar üzerine bin yıldır karşılıklı sevgi ve saygıyla yaşattığımız birlikteliğimizi bin yıl daha Türkiye Cumhuriyetinin çatısı altında sürdürmeye talip olacak bir felsefenin temsilcileri olacağımızı buradan ilan etmek istiyorum. Bu nedenle AK Parti’den Diyarbakır milletvekilliği aday adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım. Seçimlerin tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.


1970 yılında Silvan ilçesinde dünyaya gelen Suna Kepolu Ataman, ilkokul eğitimini köyde ortaokul ve lise eğitimini dışarıda tamamladı. Bir dönem DİSİAD yönetim kurulu üyeliği yapan Kepolu Ataman, pek çok kez yılın çiftçisi seçilirken 2008 yılında Milli Prodüktivite Merkezi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yılın en başarılı kadın girişimcisi seçildi. Halen profesyonel çiftçilik yapan Kepolu Ataman, inşaat ve enerji sektöründe faaliyet gösteren iki ayrı şirketin ortağı ve yönetim kurulu üyeliği görevini de başarıyla yürütmeye devam ediyor.




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