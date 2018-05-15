Hanımağa’dan İsrail’e tepki

Kudüs’ün İslam alemi için kutsal olduğunu belirten Suna Ataman Kepolu, bu tür vahşetleri durdurmak için tüm Müslümün ve dünya ülkelerinin tepki vermesi gerektiğini dile getirdi. Eli kanlı İsrail ve yandaşlarının döktükleri kanda boğulacağını ifade eden Kepolu, “Bu katliamlardan dolayı İsrail’i ve ABD yönetimini kınıyorum. Siyonist İsrail kadar ABD yönetimi de bu zulümden sorumludur. İsrail ve yardakçısı ABD’nin buldukları her fırsatta, Ortadoğu’daki karanlık emellerini bir kez daha açığa çıkarıyor. ABD ve İsrail bilmelidirler ki, attıkları bu hukuksuz adımlar, Türkiye için yok hükmündedir. ABD’nin ve İsrail’in bu kinci tutumları, Kudüs’ün tarihi statüsünü, mukaddes şehir vasfını, uluslararası hukuk, anlaşma ve kararlarla sabit halini yok edemez. Kudüs İslam alemi için kutsaldır. Tüm Müslüman ülkeleri bu vahşetin karşısında Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi dik durmaya davet ediyorum” dedi.