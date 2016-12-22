Hani’ye 45 milyonluk yatırım

Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediyesi’ne yaklaşık iki ay önce kayyum olarak atanan Şaban Arda Yazıcı, kente geldiği ilk gündün bu yana çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 45 milyon liralık yatırım projesi hazır olan ilçe, projeler hayata geçtikten sonra yeni bir çehreye sahip olacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Hani ilçesine kayyum olarak atanan Yazıcı, ilçenin yaşanabilir hale gelmesi için çalışmalarına devam ediyor. İlk olarak kentin çöp sorununu çözen Yazıcı, yaz ayında hayata geçireceği proje çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçede yaptığı çalışmalar ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yazıcı, yaklaşık iki aydır Hani’de hem kaymakam hem belediye başkan vekilliği görevini yürüttüğünü söyledi. Göreve başladıklarında gördükleri en büyük sorunun temizlik olduğunu aktaran Yazıcı, “Bu iki aylık süreç içerisinde yaklaşık 10 bin ton evsel ve hayvansal atık temizledik. İstanbul’un günlük atık miktarı 17 bin tondur. Biz mahallelerimizdeki atıkları, hayvansal atıkları, dere yataklarındaki atıkları, ilçenin giriş çıkışındaki atıkları temizledik. Burada 8-10 yıllık atıklarda vardı. Gürbüz Mahallesi’nin girişi çöplük olarak kullanılıyordu. Buraları düzenledik. Çöplük olarak kullanılan girişlere vatandaşlarımızın dinlenmesi için park alanları yapacağız. Bunlarla ilgili projelerimiz hazır, iklim müsait olmadığından dolayı yapmadık” dedi.



15 günde 12 kilometrelik yol

Yaklaşık iki hafta içerisinde 12 kilometrelik yol çalışması yaptıklarını ifade eden Yazıcı, şöyle dedi:

“Biz yaklaşık iki haftada gerek ilçe merkezi gerekse muhtelif mahalleleri olsun 16 bin metreküp civarında yol çalışması yaptık yaklaşık 12 kilometre ediyor bu. 15 günde 12 kilometre, vatandaşlarımız çamura basmasın diye. Bunun içerisinde hastane okul, ana yollar var. Biz buralara 12 kilometreye yakın mucur çalışması yaptık. Bunların yanı sıra projelerde hazırlıyoruz, biz sadece kadınlarımız için çok amaçlı sosyal tesis inşa edeceğiz. İçerisinde Mevlid-i Şerif okutulacağı, sergi, taziyelerin kabul edileceği, kurslar düzenlenecek sadece kadınlar için. Bir de yine erkekler için merkez mahallesinde aynı etkinliklerin düzenleneceği sosyal tesis inşa edeceğiz. Onun da projesi hazır. Çocukları hiçbir projeden ayrı düşünmüyoruz. Kadın sosyal merkezinin yanına çocuk parkı da yapacağız. Mimari özelliklerimize dayalı tesisler inşa edeceğiz. Biz yaptığımız her çalışmayı vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bilsinler nerede hangi hizmet yapılıyor diye. Vatandaşlarımız hangi belediye hizmetlerini bizden talep etmek istiyorsa bize ulaşsınlar, gerçekten orada öyle bir sorun varsa anında talep sırasına göre müdahale ediyoruz.”



“Projeler hayata geçtiğinde ilçede su sorunu kalmayacak”

İlçedeki su sorunu ile ilgili DSİ’nin sondaj çalışması yaptığını aktaran Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İlçenin en önemli sorunlarından biri de su sorunuydu. 4 noktada sondaj çalışması yapılacak. Buranın su problemini çözeceğiz. Bununla birlikte yaklaşık 11 dereyi ıslah edeceğiz. Özellikle ilçe merkezinden geçen iki dere var son derece olumsuz sonuçlara neden olabiliyor, dere ıslahı çalışması yapacağız. Bunlar büyük işler. Bunlar yatırım programlarına alındı. Yazın derme çatma görüntüleri kaldıracağız mezarlık alanlarını düzenleyeceğiz. Pazar yerinde kadınların dinlenmesi için çalışma yapacağız. Projesi hazır. Çocuklarını barındırabilecekleri yer yok, yanına da çocuk parkı yapacağız. Bir iş yapmak için ekipman lazım, biz şu an buraya 5 çöp kamyonu kazandırıyoruz. İki çok amaçlı sulama tankıydı, küçük dar sokakları temizlemek için çöp toplama aracı aldık. Konteyner tedarik ettik, 26 mahallemizin sadece 6’sında konteyner var ve yetersiz. Okulların etrafında çöp kutuları yeni yeni takmaya başladık. Bunları ilkbahar ile birlikte bu sorunları tarihe gömeceğiz. Biz bu bölgede çok büyük bir kütüphane oluşturmayı hedefliyoruz, 20 bin kitabın olacağı kütüphane, çalışma yapılıyor kitap temini, yer belirlenmesi gibi çalışmalar sürüyor. 7’den 70’e tüm vatandaşlar kullanabilecek. Kütüphane içinde bağımsız yerler de olacak. Kültüre eğitime önem veriyoruz. Otogarı, itfaiyesi bunların hepsi yatırım planına alındı. Hayvan pazarı ile ilgili derme çatma bir yer var orayı modernize edeceğiz onun yanına mezbahane yapacağız. Arıtma tesisi oluşturacağız, Kocaköy’e pırıl pırıl bir dere akacak. Alt yapı oluşturulduğunda burası cazibe merkezi haline gelecek. Zamanla burada güzel yaşanabilir konutlar oluşturulduktan sonra derme çatma yerlerin yerini bu tarz yapıların alacağını göreceğiz. Tüm ilkokul ve anaokul bahçelerini çocuk oyun alanı haline getireceğiz. Bunun yanı sıra 11 semt sahası inşa edeceğiz, futbol ve basketbol sahası. Burada hizmeti yayıyoruz. Belediye hizmetlerini ilçenin geneline yayıyoruz. Projelerimizin toplam maliyeti 45 milyon civarındadır.”