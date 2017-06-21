Hani’ye 9 adet halı saha yapılacak

Hani Belediye Başkanlığı girişimleri ile kabul edilen ve ödeneğinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığının reklam gelirlerinden karşılanacağı 9 adet halı saha protokolü imzalandı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığında Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hani Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı tarafından imzalanan protokol kapsamında Hani merkezde 3, mahallelerinde ise 6 adet halı saha yapılacak.

Hani Belediye Başkan Vekili Yazıcı, belediye olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.