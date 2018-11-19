"Haniye hizmet için bu göreve aday oldum"

Diyarbakır'ın Hani ilçesinden aday adaylığını açıklayan ve 12 yıldır AK Parti'de aktif rol oynayan iş adamı Zülfü Çiçek, "Hani'ye hizmet etmek için bu göreve aday oldum" dedi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Hani'de aday adayları adeta başkanlık için yarışıyor. Adaylar arasında, iş adamları, siyasetçiler, esnaf yer alıyor. Renkli simaların yer aldığı aday adayları arasında Hani'nin köklü aileleri arasında bulunan Çiçek ailesinin ferdi Zülfü Çiçek de yer alıyor. AK Parti'de uzun yıllar siyaset yapan Zülfü Çiçek aday adaylık başvurusunu yaptığını açıkladı. Çiçek, "12 yıldır Ak Parti teşkilatında resmi görev yapmaktayım. Ak Partimize hizmet etmek benim için onurdur. Gürbüz halkı her zaman kardeşine, davasına sadıktır. Asla ihanet etmezler. Devletine, milletine, bayrağına sadık bir halkımız vardır. Akrabalarımın, büyüklerimin, çevremin, arkadaşlarımın 5 aylık süre içinde gece gündüz demeden aday adayı olmam için görüş aldım. Kanaat önderlerimizden, büyüklerimizden aday adayı olma konusunda görüş alışverişinde bulundum. Aday adayı olmam için olur verdiler. Çünkü biz büyüklerimizden aldığımız terbiye ile bugünlere geldik. Allah'ın izniyle Hani ilçemize en güzel hizmetleri el birliğiyle yapacağız. Özellikle gençlerimizin, yaşlılarımızın, fakir ve fukaranın başkanı olacağım. Biz insanlara hizmet edeceğiz. Hiçbir menfaat peşinde koşmayacağız. Sadece hizmetler; insanlık hizmetleri olacak" dedi.

Hani'nin hizmete susadığının da belirten Çiçek, "Hani ilçemizin Gürbüz mahallesi hizmete susamıştır. Derdimiz makam derdi değil, derdimiz insanlığa hizmet derdidir. Ne pahasına olursa olsun Ak Parti olarak bu belediye seçimini alacağız. Gün birlik ve dayanışma günüdür. İnsanlığa destek ve dayanışma günüdür. Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bizlere Türkiye'ye devrim niteliğinde hizmetler yaptı. Hala da hizmetler yapmaya devam etmektedir. Asla unutmayacağız bu güzel hizmetleri. Büyük liderimiz Cumhurbaşkanımızın yolunda Allah'ın izniyle gideceğiz. Ortak noktamız hizmet olacaktır. Hani ilçemizin Gürbüz mahallesi halkımız en güzel hizmete layıktır. Altyapı sıfır, kaldırımlar yok. Caddelerimiz sıkıntılı, binalar çarpık, nasip olur da başkan olursak ekibimizle büyük hizmet edeceğiz. El birliğiyle gece gündüz demeden ben ve ekibim ile hizmette en iyisini yapacağız. Ben olursam, en güzel hizmetleri yapmaya çalışacağım. Makamlar gelip geçicidir. Tüm dava arkadaşlarıma başarılar dilerim. Allah yollarını açık etsin" diye konuştu.

12 yıldır AK Parti'de siyasette aktif rol oynayan Zülfü Çiçek, 2010 yılında AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nı 5 yıl süreyle yaptı. AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'nı 1 yıl sürdüren Çiçek, lise mezunu, evli ve 3 çocuk babası.