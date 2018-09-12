Sözen, parlamenter sistemin bırakmış olduğu hantal yapıdan kolay kolay kurtulamadıklarını belirterek, taşların tam yerine oturmasının zaman alacağını dile getirdi. Bakan yardımcılarının artması vatandaşların sorunlarının hızlıca çözüleceğini dile getiren Sözen, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz bu günlerde, parlamenter sistemin bırakmış olduğu hantal yapıdan kolay kolay kurtulamıyoruz. Bürokraside tamamen değişiklikler yaşanmadığı için geçmişten gelen ve alışkanlık haline getirilmiş hantal yapı ve devletteki yavaş işleyiş aynen devam etmektedir. Bunun değişmesi, taşların tam yerine oturması elbette biraz zaman alacaktır. Bunun sihirli bir değnek değmiş gibi derhal değişmesini beklemek biraz hayalcilik olur. Ama birçok bakanlıkta aynı bürokratların görevlerine devam etmesi ileriye yönelik bir şeylerin değişeceği ile ilgili umudunuzu maalesef kaybediyoruz. Yeni sistemde bakanlarımızın gerçekten de çok yoğun bir iş temposu var. Bu anlamda vatandaşlarımızın çok yoğun anlamda mecbur kalmadıkları müddetçe bakanlarla görüşme talebinde bulunmalarını doğru bulmuyorum. Fakat sayıları birçok bakanlıkta birden dörde çıkan bakan yardımcılarının yeterince özveride bulunmadıklarını, kapılarının vatandaşlara açık olmadığını görmekte ve şahit olmaktayız. Bu makamlar vatandaşın sorunlarını en hızlı bir şekilde çözme makamlarıdır. Vatandaşın artık en hızlı bir şekilde devlete ulaşılması için bu bakan yardımcılarının sayıları artırıldı. Vatandaşın böyle bir ortamda devlete ulaşmaması, devletin makam kapılarından geri çevrilmeleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuyla bağdaşmamaktadır. Üzülerek ifade etmeliyim ki; Bakan yardımcılarını bir tarafa bırakın çok yoğun ısrarlara rağmen genel müdürlere, hatta daire başkanlarına dahi ulaşamadığımız bakanlıklar mevcuttur. Vatandaşın derdine çare aramayan, kapısını vatandaşa kapatan, eski alışkanlıklardan kurtulmayan yöneticilerden ülke olarak derhal kurtulmalıyız. Bu bağlamda göreve geldiği günden bu yana ülkemizde reform niteliği taşıyan değişim ve dönüşümlere imza atan Cumhurbaşkanımızın bu sorunlara da çare bulacağını, vatandaşa hizmet ve gönül kapılarını kapatan yöneticileri görevlerinden uzaklaştıracağına yürekten inanıyoruz. Çünkü ülkemizin Cumhurbaşkanımıza yük olan yöneticilere, idarecilere ihtiyacı olmadığı gibi, Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletecek yönetici ve idarecilere ihtiyacı vardır. Ülkemizin çok zor ve zahmetli bir süreçten geçtiği bu günlerde herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir. Herkes oturduğu makamın hakkını vermeli ve taşıdığı sorumluluğun bilincinde olmalıdır. Bütün yöneticiler ve idareciler oturdukları makamların vatandaşa hizmet makamları olduğu bilincinde hareket etmeliler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin rayına oturması ve tam olarak işlevsel hale gelmesi için, devletin bütün kurum ve kuruluşlarında çok süratli bir şekilde yeni atamaların yapılması gerekmektedir. Çünkü ülkemizin kaybedecek bir saniyeye bile tahammülü yoktur, kalmamıştır” dedi.